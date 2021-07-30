Олимпийская медалистка Костевич не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе на Играх в Токио

Елена Костевич вошла в тройку самых титулованных спортсменов Украины на Олимпиадах. По количеству медалей она вышла на второе место.
Украинская олимпийская медалистка Елена Костевич, которая ранее завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2020 в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд, не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе.
Елена Костевич вошла в тройку самых титулованных спортсменов Украины на Олимпиадах. По количеству медалей она вышла на второе место среди других украинских олимпийцев. Она разделяет эту позицию с Инной Осипенко-Радомской, которая выступала в гребле на байдарках, и саблисткой Ольгой Харлан, передает Укринформ.
Лидерство в этом рейтинге принадлежит пловчихе Яне Клочковой, на счету которой пять медалей – 4 золотых (комплексное плавание, 200 м – 2000 и 2004 годы; комплексное плавание, 400 м – 2000 и 2004 годы), а также одно серебро (вольный стиль, 800 м, 2000 год).
"Бронза" на Играх в Токио стала четвертой для 36-летней спортсменки на Олимпиадах. Ранее она выиграла золото на ОИ-2004 в Афинах (пневматический пистолет, 10 м), а также две бронзовые награды на ОИ-2012 в Лондоне (пневматический пистолет, 10 м и пистолет, 25 м).
Медали Украины на Олимпиаде-2020
- Украинская спортсменка Дарья Белодед выборола первую медаль для нашей сборной на летних Олимпийских играх. Украинка завоевала "бронзу" в соревнованиях по дзюдо.
- Украинский спортсмен Игорь Рейзлин в поединке за третье место на Олимпиаде в Токио в мужском фехтовании одержал победу над итальянцем Андреа Сантарелли. Это вторая "бронза" Украины на Олимпиаде в Токио.
- Украинские спортсмены заработали третью медаль на летних Олимпийских играх-2020. Пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзу по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров.
- Украинский пловец Михаил Романчук завоевал четвертую медаль для Украины на Олимпийских играх-2020 в Токио. Спортсмен выборол "бронзу" в плавании на 800 метров вольным стилем среди мужчин.
- Украинец Павел Коростылев показал хороший результат по пулевой стрельбе из пистолета на 10 метров среди мужчин, но выбыл из соревнований в шаге от медали. Он оказался на четвертом месте в общем зачете.