Психиатр-нарколог рассказал, почему Марадона рано ушел из жизни

Диего Армандо Марадона / GettyImages

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона сумел прожить даже большее количество лет, чем мог.

Такое мнение высказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, сообщает портал ВсеПроСпорт.

"Диего всей своей жизнью был обречен прожить не 100 лет. Даже 60 лет – это много для таких людей. Душевное состояние Марадоны было далеко не простым, и он искал себя в наркотиках, чтобы стабилизироваться. Так и прожил всю свою жизнь. С одной стороны, это обостренный талант, с другой – большая уязвимость от подобных болезней и психологических проблем", - считает он.

По мнению Брюна, роковую роль в судьбе Марадоны сыграла его многолетняя зависимость от кокаина и особенности характера.

"Кокаин наслоился на характер Марадоны. У него было очень много факторов риска приобщения к наркотикам. Диего ведь неоднократно пытался лечиться. Но смерть от сердечной недостаточности – последствия кокаина. Он истощает сердце, как хлыст. В любом случае наркотики сыграли значительную роль", – подытожил он.

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