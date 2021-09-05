Ребенок выбежал на поле во время матча Украина – Франция: видео забега позабавило Сеть

Этот эпизод произошел во втором тайме / Reuters

В матче 5-го тура квалификации на Чемпионат мира по футболу 2022 года между сборными Украины и Франции на поле выбежал молодой фанат, желавший приковать к себе внимание 45 тысяч болельщиков НСК "Олимпийский".

Это произошло на 75-й минуте матча. Мальчик прорвался на поле и попытался убежать от стюарда. Ребенку удалось пробежать достаточно далеко, прежде чем сотрудник стадиона сумел поймать юного нарушителя.

После того, как юнец был схвачен 31-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко подошел к стюарду и, судя по эпизоду на видео, попросил не слишком строго наказывать юного болельщика. Стоит отметить, что этот эпизод практически не попал в трансляцию матча - режиссер включил общий план стадиона.

"Самый быстрый рывок в матче", – с юмором подписал опубликованное видео инцидента блогер Дмитрий Поворознюк.

Украина – Франция: итоги матча