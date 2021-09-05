Ребенок выбежал на поле во время матча Украина – Франция: видео забега позабавило Сеть

Стюард пробежал большую половину поля, прежде чем сумел поймать юного нарушителя.
В матче 5-го тура квалификации на Чемпионат мира по футболу 2022 года между сборными Украины и Франции на поле выбежал молодой фанат, желавший приковать к себе внимание 45 тысяч болельщиков НСК "Олимпийский".
Это произошло на 75-й минуте матча. Мальчик прорвался на поле и попытался убежать от стюарда. Ребенку удалось пробежать достаточно далеко, прежде чем сотрудник стадиона сумел поймать юного нарушителя.
После того, как юнец был схвачен 31-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко подошел к стюарду и, судя по эпизоду на видео, попросил не слишком строго наказывать юного болельщика. Стоит отметить, что этот эпизод практически не попал в трансляцию матча - режиссер включил общий план стадиона.
"Самый быстрый рывок в матче", – с юмором подписал опубликованное видео инцидента блогер Дмитрий Поворознюк.
Украина – Франция: итоги матча
- Матч Украина – Франция завершился вничью – 1:1. За Украину отличился полузащитник Николай Шапаренко, а у Франции забивал Антони Марсьяль.
- Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022 все 5 поединков сыграла вничью. У "желто-синих" в активе 5 очков после пяти матчей и третье место в группе D. У Франции после аналогичного количества игр 9 зачетных пунктов и первая строчка.
- Свой следующий матч украинская команда проведет в субботу 9 октября против Финляндии.