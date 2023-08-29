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"С ядерно-космической смехдержавой за деньги играть отказались": в Сети издеваются над сборной России

Дмитрий Видоменко
29 августа 2023, 12:20 обновлено 29 августа, 12:28
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Сборная страны-агрессора России по футболу после долгих и неудачных поисков определилась со спарринг-партнером по товарищеским матчам в сентябре.
Сборная России, Египет
Едиственные, кто согласился играть со сборной РФ стала олимпийская сборная Египта / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Сборная страны-агрессора РФ по футболу долго не могла подобрать себе партнеров по товарищеским матчам в сентябре. И удалось на эту роль завербовать после долгих поисков только сборную Египта ‒ причем даже не национальную, а всего лишь олимпийскую. Жители страны-агрессора взорвались гневными комментариями на портале Sports ‒ еще бы, ведь величие было ущемлено.

"Даже за деньги не сильно горят желанием играть с нашими бравыми ребятами", "Просто эталонное позорище. А чего не паралимпийская? Хоть какую-то азиатскую или африканскую сборную так и не смогли найти? А как же все эти громкие заявления после африканского форума в СПб месяц назад. С ядерно-космической смехдержавой даже Бангладеш с Афганистаном и даже за деньги играть отказались?", "С олимпийской сборной Египта по продаже сувениров", ‒ написали они.

Сб России
Сб России
Сб России

Матчи состоятся 7 и 11 сентября в Египте, что подтвердил генеральный секретарь футбольной ассоциации этой страны. А 12 сентября россияне планируют сыграть "товарняк" с Катаром.

видео дня

Допуск страны-агрессора РФ к Олимпиаде

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

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