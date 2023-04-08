ВСУ "зажмурили" каратиста сборной России, который приехал убивать украинцев

Известно, что в ночь с 17 на 18 марта, ВСУ накрыли позиции Павлущенко минометным огнем.

https://glavred.info/ukraine/vsu-zazhmurili-karatista-sbornoy-rossii-kotoryy-priehal-ubivat-ukraincev-10462243.html Ссылка скопирована

Ликвидированный оккупант / росСМИ

На войне в Украине был ликвидирован член юношеской сборной России по карате Артем Павлущенко.

26-летний оккупант был лейтенантом отряда "Шторм-Z", который находился на границе Донецкой области, пишут пропагандисты.

Известно, что в ночь с 17 на 18 марта, ВСУ накрыли позиции Павлущенко минометным огнем.

видео дня

По легенде пропагандистов, оккупант получил ранения, но якобы остался, чтобы помочь раненным товарищам. Во время их эвакуации он получил множественные ранения и погиб в госпитале

Как сообщал Главред, в России бывший заключенный и наемник ЧВК Вагнера вернулся в родную деревню и убил пенсионерку. За него лично вступился глава ЧВК Евгений Пригожин и попытался его оправдать.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

Вам может быть интересно:

.