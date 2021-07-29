"Слишком завёлся": украинского тренера выгнали из зала на Олимпиаде в Токио

Виталий Дуброва не смог сдержать эмоций во время поединка своей подопечной, в котором та уступила сопернице из Нидерландов.
Главного тренера сборной Украины по дзюдо Виталия Дуброву удалили из зала в ходе поединка его подопечной Анастасии Турчин на проходящих в Токио Олимпийских играх.
В ходе напряженного поединка наставник бурно реагировал на соревнования девушек. Сперва он получил предупреждение от судей, а после второго замечания его обязали покинуть зал, сообщает Cуспільне Спорт.
Сам 43-летний тренер так прокомментировал инцидент:
"Тренер может подсказывать лишь в момент "мате" – промежутках между паузами. Я кричал на эмоциях и во время встречи мне сделали одно замечание. Но я так завелся, что получил второе замечание. Это нормально, многих выгоняют. К счастью, на один день, и завтра я смогу работать. Надеемся, что закончим олимпийский турнир на хорошей ноте, как его и начали", – сказал Дуброва.
Заметим, что наша дзюдоистка Анастасия Турчин выбыла из борьбы за медали Олимпиады, проиграв в 1/8 финала спортсменке из Нидерландов.
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Украинские спортсмены никак не могут получить "золото" Олимпиады в Токио. Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, и пловец Михаил Романчук.
- Первая ракетка Украины Элина Свитолина также лишилась шанса на "золото", уступив в матче 1/2 финала чешке Маркете Вондрушовой. Теперь наша теннисистка будет сражаться в поединке за бронзовую медаль.