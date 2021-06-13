СМИ узнали, как из-за давления Газпрома УЕФА запретила "Героям слава" для сборной Украины

Газпром мог повлиять на решение УЕФА по форме сборной Украины - Bild / УНИАН

Главной причиной решения УЕФА по запрету национальной сборной Украины по футболу играть в футболках с лозунгом "Героям слава" является давление со стороны главного спонсора футбольной организации – корпорации Газпром, с которой Европейская ассоциация футбола подписала многомиллионный контракт.

Как сообщает немецкое издание Bild, договор УЕФА с российским газовым монополистом Газпромом был подписан три недели назад. Согласно пунктам соглашения, компания имеет право выдвигать выгодные для себя условия. Поэтому организация приняла решение против Украины в ситуации с футбольной экипировкой.

Журналисты сделали запрос в УЕФА по поводу деталей контракта с Газпромом, однако организация отказалась их разглашать, сославшись на тайну соглашения.Читайте такжеУ Путина готовы к появлению сборной Украины в футболках с Крымом на матче в Петербурге

"Контракты не являются публичными из-за соглашений о конфиденциальности", - отметили в футбольной ассоциации.

Впрочем, журналисты подчеркнули, что согласно их инсайдерской информации, договор УЕФА и Газпрома предполагает финансирование организации как минимум на 50 миллионов евро.

Новая форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"

Украинская ассоциация футбола (УАФ) 6 июня показала новую форму сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине".

Россия резко отреагировала на данную ситуацию и выразила свой протест. Представители российских властей призывали УЕФА запретить Украине выступление в такой амуниции.

Однако 7 июня в УЕФА заявили, что у организации нет претензий к Украине по поводу формы национальной сборной.

Спустя три дня, 10 июня, позиция УЕФА по форме сборной Украины изменилась. В организации после официальной жалобы России запретили украинской команде играть в экипировке с лозунгом "Героям слава".

11 июня УАФ утвердила карту Украины с Крымом, а также лозунг "Слава Украине – Героям слава" в качестве официальных футбольных символов украинской национальной сборной.

Позже в Украинской ассоциации футбола заявили, что Украина договорились с УЕФА и лозунг "Героям слава" останется на футболках команды.