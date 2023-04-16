"Тебе электронная повестка быстрее придет, Эдик": россияне назвали сроки возвращения РФ на ОИ

По словам россиянина, иностранные спортсмены якобы очень ждут возможность соревноваться с представителями страны-агрессора.

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Эдуард Латыпов / instagram.com/edlatypov

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине-2022 россиянин Эдуард Латыпов выразил надежду на возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям.

При это лейтенант преступной армии РФ отметил, что это должно произойти без предварительных условий, которые ранее рекомендовал применять Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом Латыпов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

Он также добавил, что иностранные спортсмены якобы очень ждут возможность соревноваться с представителями страны-агрессорки, однако не назвал конкретных фамилий своих коллег по биатлону.

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"Достаточно много времени прошло, пока мы находимся в подвешенном состоянии… Я в надежде, что все нормализуется и здравый смысл победит, и нас допустят до международных соревнований без всяких там проверок и так далее. И будем на трассах доказывать, кто из нас сильнейший. Мы готовимся, тренируемся и ждем своего момента. Я надеюсь, рекомендации будут смягчены, как и в других международных федерациях. Стоит только вопрос времени. Общаюсь с ребятами‑иностранцами, все они поддерживают нас и хотят, чтобы мы вернулись", – сказал Латыпов.

А вот россияне другого мнения, и заявили, что Лопытеву скорее электронная повестка в армию придет, чем Россия вернется на Олимпиаду.

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

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