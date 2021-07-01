Украина – Англия: травмированный Артём Беседин может вернуться в сборную

Артем Беседин / Униан

Форвард сборной Украины Артем Беседин, получивший повреждение ноги в матче Евро-2020 против Швеции, вернулся в Киев, где было определено, что восстановления футболиста составит около шести месяцев.

Президент УАФ Андрей Павелко напомнил о бойцовских качествах и подтвердил, что футболисту "Динамо" хотят организовать поездку в Рим на матч четвертьфинала Украина – Англия, чтобы Артем был рядом с командой.

"Ночью после матча были в дороге, утром вернулись вместе с Артемом в Киев. Артем заехал домой, переоделся и в сопровождении врачей УАФ сразу поехал на обследование. Он боец, и сказал, что, даже если бы еще раз все вернуть – он не убрал бы ногу и все равно шел бы до конца ради победы нашей сборной. В этом и проявляются его истинные человеческие и бойцовские качества".

"Надеемся, что операция не понадобится, все будет хорошо, и если врачи разрешат, организуем ему и жене поездку на игру сборной Украины с Англией, чтобы он был рядом с командой", – написал Павелко на своей странице в Facebook.

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Напомним, Артем вышел на замену в матче со Швецией (2:1) в начале первого овертайма и уже через 10 минут покинул поле из-за травмы колена, врачи прогнозируют Беседину полгода на восстановление.

Стоит отметить, что согласно правилам УЕФА, "Динамо" получит денежную компенсацию за травму Беседина. Она предусмотрена в случаях, когда футболист, получивший травму в матче турнира, выбывает на срок больше 28 дней. Сумма выплаты будет зависеть от того, сколько Артем будет находиться вне игры – "день восстановления" игрока стоит около 20 тысяч евро.

Поединок Евро-2020 Украина – Англия состоится в Риме (Италия) 3 июля на стадионе Олимпико. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.