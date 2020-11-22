Украинец побил восьмилетний рекорд Европы по плаванию

Михаил Романчук показал рекордное время в рамках International Swimming League / Фото instagram.com/misha_romanchuk/

Украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем на короткой воде.

Романчук показал рекордное время в рамках International Swimming League. Украинец выступает в турнире за итальянскую команду Aqua Centurions. Об этом сообщает Sportarena.

Романчук показал результат - 7:25,73. Таким образом, украинец больше чем на три секунды перекрыл предыдущий рекорд, который принадлежал французу Яннику Аньелю (7:29,17) и держался на протяжении восьми лет. Мировой рекорд принадлежит австралийцу Гранту Хэкетту (7:23,42).

Михаил Романчук — двукратный чемпион Европы в Глазго, а также серебряный призер чемпионатов мира в Будапеште и Кванджу.

Напомним: