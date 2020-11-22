Украинец побил восьмилетний рекорд Европы по плаванию

Михаил Романчук выступает в турнире за итальянскую команду Aqua Centurions.
Украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем на короткой воде.
Романчук показал рекордное время в рамках International Swimming League. Украинец выступает в турнире за итальянскую команду Aqua Centurions. Об этом сообщает Sportarena.
Романчук показал результат - 7:25,73. Таким образом, украинец больше чем на три секунды перекрыл предыдущий рекорд, который принадлежал французу Яннику Аньелю (7:29,17) и держался на протяжении восьми лет. Мировой рекорд принадлежит австралийцу Гранту Хэкетту (7:23,42).
Михаил Романчук — двукратный чемпион Европы в Глазго, а также серебряный призер чемпионатов мира в Будапеште и Кванджу.
Напомним:
- Паралимпийская сборная Украины по плаванию стала лучшей в мире.
- В сентябре 2020 умер 60-летний спортсмен из Екатеринбурга Игорь Макеев, который занял третье место на соревнованиях Ultraoceanman в Греции.
- Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки.
Автор: Анна Багрий