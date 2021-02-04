В семье братьев Суркисов случилось горе

Не стало отца братьев Суркисов / ua.tribuna.com

4 февраля, на 102-м году жизни скончался отец народного депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса и президента киевского футбольного клуба Динамо Игоря Суркиса Михаил Суркис.

"ФК "Динамо" (Киев) выражает глубокое сочувствие Игорю и Григорию Суркисам в связи со смертью их отца… Вместе с родными и близкими также скорбят из-за тяжелой утраты сотрудники клуба, команда, тренерский штаб", — говорится в сообщении футбольного клуба Динамо.

В сообщении отмечается, что о времени и месте прощания с Михаилом Суркисом объявят позже.

Михаил Суркис - биография

Рахмиль Суркис умер на 102-м году жизни. Он участвовал во Второй мировой войне.

В одном из интервью Суркис-старший вспоминал, что перед отправлением на фронт ему изменили имя на Михаил. Ведь в случае попадания в плен парню с еврейским именем грозила бы немедленная смерть.

Михаил Суркис родился в еврейской семье в селе Петроверовка в 100 км от Одессы. Отец — пекарь, мать — домохозяйка. В семье Суркисов было 5 детей (4 брата и сестра).

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Сам Михаил хотел стать юристом и даже ходил на судебные заседания в 8-9 лет. Но мама настояла, чтобы он стал медиком.

Суркис работал врачом 60 лет. Его основная специальность – невропатолог.

Михаил Суркис не пропускал матчей Динамо Киев. За киевский клуб болел с 1957 года, когда переехал из Германии в Киев.

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