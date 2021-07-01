"Вопрос достоинства": языковой скандал в сборной Украине набирает обороты

Сборная Украины попала в скандал / Фото Reuters

Сборную Украины по футболу раскритиковали за русский язык. В частности, писательница Лариса Ницой накинулась на автора решающего гола в игре со Швецией Артема Довбика из-за его общения на русском языке на пресс-конференции.

Теперь ситуацию прокомментировал и языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Язык в спорте - это вопрос достоинства и этикета, уважения к себе, народу, страны", - отметил Кремень в комментарии для Новини.LIVE.

На уточнение о его позиции относительно высказываний Ларисы Ницой, Кремень ответил, что не комментирует других.

"Не комментирую других. Я тот, кто заставил начать говорить Шевченко украинский", - добавил языковой омбудсмен.

Реклама

Позже Кремень написал на своей странице в Facebook, что язык личного общения спортсменов не является сферой действия Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Но, по его словам, подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и на принципах спортивной дипломатии.

Языковой омбудсмен подчеркнул, что каждый гражданин Украины на международных соревнованиях является примером для своего народа, государства, поклонников из разных уголков мира.

Читайте такжеЧеркасский чемпион Дании: что известно о герое игры Украина – Швеция Артёме Довбике

"Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе, по завершению карьеры, должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований", - добавил Креминь.

Языковой скандал в сборной Украине - о чем ранее сообщал Главред: