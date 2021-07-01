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"Вопрос достоинства": языковой скандал в сборной Украине набирает обороты

1 июля 2021, 17:56
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Языковой омбудсмен Тарас Креминь отреагировал на русский язык футболистов сборной Украины.

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Сборная Украины попала в скандал / Фото Reuters

Сборную Украины по футболу раскритиковали за русский язык. В частности, писательница Лариса Ницой накинулась на автора решающего гола в игре со Швецией Артема Довбика из-за его общения на русском языке на пресс-конференции.

Теперь ситуацию прокомментировал и языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Язык в спорте - это вопрос достоинства и этикета, уважения к себе, народу, страны", - отметил Кремень в комментарии для Новини.LIVE.

На уточнение о его позиции относительно высказываний Ларисы Ницой, Кремень ответил, что не комментирует других.

"Не комментирую других. Я тот, кто заставил начать говорить Шевченко украинский", - добавил языковой омбудсмен.

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Позже Кремень написал на своей странице в Facebook, что язык личного общения спортсменов не является сферой действия Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Но, по его словам, подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и на принципах спортивной дипломатии.

Языковой омбудсмен подчеркнул, что каждый гражданин Украины на международных соревнованиях является примером для своего народа, государства, поклонников из разных уголков мира.

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"Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе, по завершению карьеры, должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований", - добавил Креминь.

Языковой скандал в сборной Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Сборная Украины в ночь на 30 июня в шотландском городе Глазго на стадионе Хэмпден Парк благодаря голу Артема Довбика победила команду Швеции и впервые в истории попала в 1/4 финала Евро-2020. Довбик в добавочное время второго экстра-тайма отправил мяч в ворота шведов и сделал счет 2:1.
  • Футболист после матча прокомментировал победу на русском языке и нарвался на критику Ларисы Ницой. Писательница назвала Довбика "марсианином" и "московитом".
  • Литератор также попросила тех, кто поддерживал футболиста, по-дружески сказать ему, что герои Украины говорят на украинском.
  • Ницой рассказала, что к ней якобы звонил герой матча нападающий Артем Довбик, которого она критиковала за использование русского языка.
  • Но позже выяснилось, что она стала жертвой телефонного розыгрыша.
русский язык сборная Украины по футболу Тарас Креминь
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