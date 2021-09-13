"Золотая медаль объединила": Беленюк рассказал, как его встретили в ВР после Олимпиады

Жан Беленюк в Верховной Раде / Фото: Instagram

Олимпийский чемпион Токио-2020 и народный депутат Украины Жан Беленюк рассказал, как тяжело было выиграть "золото" Олимпиады из-за тяжелой травмы, которую получил при подготовке к Играм.

"Я травмировался накануне соревнований. И до последнего времени даже не понимал четко: смогу ли я побороться, или нет. У меня был спарринг-партнер, который мог меня подстраховать в случае того, если я не смогу выйти на ковер, но, слава Богу, все удалось. И мне с помощью тренера и врачей удалось подойти к соревнованиям в той форме, которая позволила мне получить золотую медаль", - отметил Беленюк во время праздничного мероприятия, которое было организовано при поддержке группы Метинвест по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета.

Как рассказал Беленюк, его коллеги народные депутаты даже из других фракций после победы встретили его очень приветливо и охотно фотографировались.

"Встретили хорошо, много фотографировались - даже представители других фракций. Золотая медаль объединила весь парламентский зал", - рассказал он.

Группа Метинвест - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине производителем стали. Основные акционеры Метинвеста - группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа Смарт-Холдинг Вадима Новинского (23,76%).