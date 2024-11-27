Актриса из Мариуполя поддержала войну и восхваляет Путина и РФ

Актриса родом из Мариуполя предательски поддерживает войну в Украине.

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Ирина Горбачева из Мариуполя снимается в пропаганде РФ / Коллаж Главред, фото скриншот

Коротко:

Ирина Горбачева поддерживает Россию

Снимается в пропагандистском сериале

Артистка Ирина Горбачева, которая сама родом из разрушенного россиянами Мариуполя, активно подыгрывает российской пропаганде и воспевает пропутинские власти.

В частности, она снялась в одном из проектов России, который создан при поддержке прокремлевской организации "Движение первых", пишет ТСН. Это пропагандистский сериал, который направлен влиять на сознание школьников 8-11 классов. В пропагандистской ленте Ирина Горбачева сыграла учительницу, которая с помощью "душевного разговора" помогает новенькой старшекласснице решить проблему с буллингом.

История заканчивается "счастливым концом", где школьники осознают всю ужасность ситуации. На последних кадрах дети сидят в рубашках с логотипом "Движение первых", который является неким аналогом пионерства в советское время.

К слову, актриса одета в "советский" коричневый пиджак, который был частым "героем" кино того времени.

В 2023 году актриса заявила, что поддерживает "свою страну" (Россия - авт.) и выбирает жить там. В том же году она развелась с украинским певцом Антоном Савлеповым из-за разных позиций по поводу войны. Как известно, артист осудил вторжение России в Украину.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, жена предателя Медведчука Оксана Марченко решила сменить имидж. После многочисленных пластических операций и косметических процедур она совершенно потеряла сходство со своей прежней внешностью времен ее съемок в "Х-факторе". На свежем фото кума Путина показала себя со сдержанным макияжем и новым цветом волос.

Ранее также 89-летняя актриса-путинистка Валентина Талызина, которая поддерживает военное вторжение России в Украину, вызверилась на мужа российской пропагандистки Ксении Собчак, режиссера Константина Богомолова.

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