Алла Пугачева восхитила увлечением сына и пошутила над ним - детали

Алла Пугачева поделилась милым снимком.

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Алла Пугачева показала сына Гарри на рыбалке / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Кратко:

Алла Пугачева рассказала о хобби сына

Певица пошутила в новом посте

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, показала своего сына – 11-летнего Гарри.

На своей странице в соцсетях Примадонна рассказала об увлечении сына рыбалкой и даже показала его улов.

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На фото Гарри стоял с мужчиной, который держал в руках небольшую рыбу, а в следующем кадре мальчик как бы показывал своему отцу - юмористу Максиму Галкину, какую огромную рыбу он поймал.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

"Папа! Я вот такую рыбу поймал сегодня. Большую-пребольшую", — пошутила певица.

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Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Максим Галкин опубликовал новое фото своей жены Аллы Пугачевой. Пугачева позировала в черных брюках, футболке с белым воротником и длинном плаще с подкладкой. Также на снимке Пугачева искренне смеялась.

А также Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин побывали на спектакле, в котором сыграли Чулпан Хаматова и Максим Суханов. Пугачева выбрала для похода в театр черный кожаный пиджак и сделала эффектный макияж.

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Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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