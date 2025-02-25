Алла Пугачева восхитила увлечением сына и пошутила над ним - детали

Кратко:
- Алла Пугачева рассказала о хобби сына
- Певица пошутила в новом посте
Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, показала своего сына – 11-летнего Гарри.
На своей странице в соцсетях Примадонна рассказала об увлечении сына рыбалкой и даже показала его улов.
На фото Гарри стоял с мужчиной, который держал в руках небольшую рыбу, а в следующем кадре мальчик как бы показывал своему отцу - юмористу Максиму Галкину, какую огромную рыбу он поймал.
"Папа! Я вот такую рыбу поймал сегодня. Большую-пребольшую", — пошутила певица.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Максим Галкин опубликовал новое фото своей жены Аллы Пугачевой. Пугачева позировала в черных брюках, футболке с белым воротником и длинном плаще с подкладкой. Также на снимке Пугачева искренне смеялась.
А также Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин побывали на спектакле, в котором сыграли Чулпан Хаматова и Максим Суханов. Пугачева выбрала для похода в театр черный кожаный пиджак и сделала эффектный макияж.
Вас может заинтересовать:
- "Каменских уже слишком старой стала": Потап нашел замену Насте
- "Что-то уже задумала": Юлия Тимошенко кардинально сменила прическу и цвет волос
- Предательница Королева срочно покинула РФ вместе с сыном и невесткой - причина
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред