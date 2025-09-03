Бывшая девушка Бруклина Бекхэма женилась на своей подруге - детали

Читайте больше:
- Когда поженились Хлоя Грейс Морец и Кейт Харрисон
- Какими были наряды влюбленных
После расставания в 2018 году с Бруклином Бекхэмом, старшим сыном Виктории и Дэвида Бекхэм, Хлоя Грейс Морец сделала первое заявление о своей личной жизни лишь шесть лет спустя - в ноябре 2024 года. Тогда звезда признала себя открытой лесбиянкой, и представила миру свою партнершу - американскую модель Кейт Харрисон. В первые дни 2025 года стало известно о помолвке Хлои и Кейт.
В последние дни лета-2025 года Мориц и Харрисон пошли под венец после семи лет вместе. Об этом сообщает издание Vogue.
Для свадьбы актриса и ее жена выбрали наряды от Louis Vuitton: Хлоя - нежно-голубое платье и фату, Кейт - силуэтное платье с корсетом цвета слоновой кости. После официальной части супруги сменили платья на брючные костюмы.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что южнокорейский репер и исполнитель хита Gangnam Style Psy попал под следствие. Звезду подозревают в махинациях с психоактивными препаратами.
Также британо-австралийская актриса, дама Мириам Маргулис, которая сыграла профессора Стебль в фильмах о Гарри Поттере, поделилась своим планом на случай, если она утратит контроль над своим ментальным и физическим здоровьем.
Читайте также:
- Посмеялась над ним: Мелания Трамп решилась на радикальный шаг
- У известного шеф-повара Гордона Рамзи обнаружили злокачественную опухоль
- Жена Брюса Уиллиса прямолинейно ответила на хейт из-за его переезда
О персоне: Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец - американская актриса и модель. Лауреат двух премий "Сатурн" (2011, 2014). Ниболее известные фильмы: "Пипец", "Впусти меня", "Провинциалка", "Мрачные тени", "Телекинез (Кэрри)" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред