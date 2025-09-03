Бывшая девушка Бруклина Бекхэма женилась на своей подруге - детали

Избранницей Хлои Грейс Морец стала известная модель.

Хлоя Грейс Морец свадьба - актриса и ее партнерша официально стали супругами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/chloegmoretz

Когда поженились Хлоя Грейс Морец и Кейт Харрисон

Какими были наряды влюбленных

После расставания в 2018 году с Бруклином Бекхэмом, старшим сыном Виктории и Дэвида Бекхэм, Хлоя Грейс Морец сделала первое заявление о своей личной жизни лишь шесть лет спустя - в ноябре 2024 года. Тогда звезда признала себя открытой лесбиянкой, и представила миру свою партнершу - американскую модель Кейт Харрисон. В первые дни 2025 года стало известно о помолвке Хлои и Кейт.

В последние дни лета-2025 года Мориц и Харрисон пошли под венец после семи лет вместе. Об этом сообщает издание Vogue.

Для свадьбы актриса и ее жена выбрали наряды от Louis Vuitton: Хлоя - нежно-голубое платье и фату, Кейт - силуэтное платье с корсетом цвета слоновой кости. После официальной части супруги сменили платья на брючные костюмы.

Хлоя Грейс Морец свадьба - актриса и ее партнерша официально стали супругами / instagram.com/chloegmoretz

О персоне: Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец - американская актриса и модель. Лауреат двух премий "Сатурн" (2011, 2014). Ниболее известные фильмы: "Пипец", "Впусти меня", "Провинциалка", "Мрачные тени", "Телекинез (Кэрри)" и пр.

