Дочь Заворотнюк пришла поддержать папу на шоу - копия мамы

Вы узнаете:
- Как выглядит дочь Заворотнюк и Чернышева
- Что она делала
Младшая дочь фигуриста Петра Чернышева и покойной Анастасии Заворотнюк Мила вышла в свет в компании папы.
Как пишет российское пропагандистское издание Стархит, Чернышев принимает участие в новой постановке "Щелкунчик", где он играет главную роль.
На премьере появилась и наследница Петра — 6-летняя Мила. На фото - девочка держит в руках огромный, доверху набитый подарками пакет, и мило прижимается к папе.
Она уже достаточно подросла и становится похожей на свою мать.
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Напомним, Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
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Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
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