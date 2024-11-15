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Довел до истерики: муж Тодоренко публично опозорил ее во время шоу

Алена Кюпели
15 ноября 2024, 20:47
144
Муж Тодоренко странно повел себя во время шоу, чем опозорил свою супругу.
Регина Тодоренко, Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов - не такая уж и прочная ячейка общества/ коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Вы узнаете:

  • Почему Тодоренко была расстроена
  • Что вытворил ее муж Топалов

Российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, попала в неприятную ситуацию, связанную с ее мужем-россиянином Владом Топаловым.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Звездач, Тодоренко стала гостем в юмористическом шоу Антона Шастуна, где участникам необходимо позвонить близким и задать вопрос с карточки.

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Ведущая-предательница Тодоренко во время телефонного разговора объяснила мужу, что участвует в шоу. Вот только муж-россиянин юмора не оценил и несколько раз сбросил звонок.

Телеграмм-канал сообщает, что сначала Тодоренко посмеялась, но в конце разговора "она выглядела ужасно расстроенной".

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Отметим, как сообщал Главред, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

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Кто такая Регина Тодоренко?

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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