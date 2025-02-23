"Это тяжело": Melovin сделал признание про роман с известной артисткой

Краткое содержание:
- Меловин и Swoiia с осени 2024 года начали интриговать страстным романом
- В феврале певец рассказал, что они теперь редко бывают вместе
В октябре 2024 года украинский певец Melovin (Константин Бочаров) заинтриговал поклонников новым романом. Его избранницей в музыке и жизни стала певица Swoiia (ранее - Ассоль; Екатерина Гуменюк).
Во время начала их публичного романа Своя объявила о разводе с мужем. После этого пара начала появляться вместе в романтических клипах, целовалась во время выступлений и рассказывала о нежных чувствах.
Стоит отметить, что, вопреки романтической атмосфере между артистами, они никогда не подтверждали и не опровергали факт не только деловых отношений между ними. Однако позже Своя совсем исчезла из публичной жизни Меловина.
В недавнем интервью Нашему Радио певец признался, что сейчас ему сложно строить какие либо отношения с Гуменюк - каждый из них углубился в работу над собственным творчеством. День всех влюбленных они, к слову, тоже провели врозь.
"У нас отношения... Не знаю, как назвать. Это тяжело, когда два артиста. Это минимум времени, которое можно проводить вместе. Одно дело, когда это дуэт и мы постоянно 24/7. А другое дело, когда вы и занимаетесь музыкой. Мы видимся, она заезжает в гости", - признается Melovin.
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Кто такой Меловин?
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
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