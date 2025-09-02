Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Евровидение 2026: у украинского Национально отбора будет новый продюсер

Алена Кюпели
2 сентября 2025, 11:33
16
Украинская певица стала музыкальным продюсером музыкального конкурса.
У Нацотбора появился новый музыкальный продюсер
У Нацотбора появился новый музыкальный продюсер / Коллаж Главред

Кратко:

  • Кто стал национальным продюсером музыкального шоу
  • Что Джамала ожидает от участников шоу

Общественный вещатель "Суспільне" объявил новую музыкальную продюсершу национального отбора на Евровидение 2026 — ею стала певица, победительница Евровидения 2016 Джамала.

Об этом вещатель сообщил на своем сайте.

видео дня

"Для меня роль музыкального продюсера Нацотбора — это новое испытание и в то же время большая честь. Быть в жюри — это одна история: ты выбираешь среди предложенных тебе артистов. А как продюсеру, мне нужно прослушать все заявки и выбрать вместе с командой участников, которые далее предстанут перед людьми в эфире".

До этого Джамала семь раз была среди членов жюри нацотбора на Евровидение. Она также лауреат Шевченковской премии-2024 за альбом Qırım, а в этом году певица стала членом американской Академии звукозаписи, которая вручает премию "Грэмми".

Джамала про вес
Джамала стала продюсером / Скриншот YouTube

Музыкальная продюсер рассказала свои требования к участникам и ожидания от конкурса:

"За годы после Евровидения я извлекла урок: случайных победителей не бывает. Это всегда о готовности, о выдержке, о профессиональности. Именно это я хотела бы видеть у будущих участников. Потому что конкурс — сложное физическое и моральное испытание. Это десятки репетиций, постоянные выступления и ощущения, что ты представляешь страну", - добавила она.

По словам Джамалы, от будущего сезона она ожидает искренности и силы. "Хочется видеть артистов, уже сейчас готовых выходить на сцену и бороться за победу. И уже совсем скоро стартует прием заявок - поэтому призываю всех готовиться серьезно и подавать свои песни", - сказала певица,

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о состоянии Нади Дорофеевой после недавней госпитализации. Украинская певица отметила, что из-за стресса у нее образовался ряд проблем с физическим и ментальным здоровьем.

Также жених Леси Никитюк, украинский военный Дмитрий Бабчук, показал забавный подарок от ведущей, который он воспринял, несмотря на комичность, как признак настоящей любви.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Джамала

Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Джамала новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Суд избирает меру пресечения убийце Парубия: первые заявления подозреваемого

Суд избирает меру пресечения убийце Парубия: первые заявления подозреваемого

13:54Украина
Путин цинично оправдал войну в Украине и выдал порцию абсурда о НАТО и ЕС

Путин цинично оправдал войну в Украине и выдал порцию абсурда о НАТО и ЕС

13:53Мир
Украине предоставят гарантии безопасности, но есть нюанс: Стубб назвал условие

Украине предоставят гарантии безопасности, но есть нюанс: Стубб назвал условие

13:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал

Идеальное ленивое блюдо на ужин: рецепт проще простого

Идеальное ленивое блюдо на ужин: рецепт проще простого

Леся Никитюк показала крошку-сына: "Наше все"

Леся Никитюк показала крошку-сына: "Наше все"

Последние новости

13:55

Счет за коммуналку заметно "похудеет": хитрый фокус сэкономит уйму денег

13:54

Суд избирает меру пресечения убийце Парубия: первые заявления подозреваемого

13:53

Путин цинично оправдал войну в Украине и выдал порцию абсурда о НАТО и ЕС

13:51

Украине предоставят гарантии безопасности, но есть нюанс: Стубб назвал условие

13:30

Взяли у Гарри лучшее: Меган Маркл опубликовала редкие фото детей

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
13:25

Женщина выбрала странное имя дочери: друзья уверены, что оно испортит жизнь ребенку

13:20

Шикарные котлеты без мяса за считанные минуты - вся семья будет сытаВидео

12:59

Умер звезда "Танцующего с волками" и "Сумерек" - актер Грэм Грин

12:51

ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области - там взвился украинский флаг

Реклама
12:29

"Мы выросли в Украине": путинистка Лолита поменяла позицию

12:24

Пошла в школу: как выглядит младшая дочь Анастасии Заворотнюк

12:23

Будет готов к приходу гостей: рецепт вкуснейшего творожного пирога за 15 минут

12:09

Франция готовится к большой войне, больницы уже получили приказ - Le Figaro

12:08

Почему 3 сентября нельзя ссориться и злословить: какой церковный праздник

12:06

Россиянам упростят поездки в Китай: КНР откроет безвиз на год

11:58

"Тяжело это делать": Потап пожаловался на бюрократию в Украине

11:36

Есть что скрывать: четыре знака зодиака, у которых много секретов

11:33

"Скоро война будет": в Донецке начались серьезные баталии, в чем причина

11:33

Евровидение 2026: у украинского Национально отбора будет новый продюсер

11:29

"Мы их разбиваем": "азовец" "Калина" рассказал о ситуации на Покровском направлении

Реклама
11:25

"Пережили ужас": сын Константина Грубича раскрыл шокирующие детали ранения

11:10

Гороскоп на завтра 3 сентября: Ракам - большой успех, Весам - отличная новость

11:05

США и Китай готовят соглашение, в рамках которого определится судьба войны Украине - Клочок

11:04

В гарантиях нет смысла: экс-сотрудник СБУ сказал, что реально защитит Украину

10:37

Китайский гороскоп на завтра 3 сентября: Быкам - нервы, Собакам - опасность

10:21

Инцидент с самолетом фон дер Ляйен: момент "атаки" выбран неслучайно - Sky News

10:18

Удивительно помолодела: Галкин засветил на фото Пугачеву с подросшими детьми

10:14

После летнего провала РФ готовит новое наступление: Жданов назвал направление удара

10:06

С самого утра взрывы: Россия атакует центр Киева Шахедами

10:02

Минутное дело: как понять, что тыква спелая и будет храниться всю зимуВидео

09:57

Дочь Валерия Меладзе разыскивают в РФ - детали

09:51

Ключевой для врага маршрут на Донетчине взорвали: Атеш сообщил о диверсии

09:14

Саудовская Аравия и Ирак из-за санкций прекратили поставки нефти НПЗ Индии – Reuters

09:02

Настя Каменских окончательно покинула Украину - куда она переехала

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 сентября (обновляется)

08:30

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

08:17

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

08:13

Карта Deep State онлайн за 2 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:21

Пострадал ребенок: ночью оккупанты ударили по Сумам, вспыхнул мощный пожар

06:46

Армия РФ атаковала дронами Белую Церковь: есть погибший и раненыеФото

Реклама
06:35

Победа - это не только о том, кого мы победиммнение

05:37

У гимна Украины был второй куплет, о котором почти все забыли - почему его вычеркнулиВидео

05:04

Бактерии и запах исчезнут мгновенно: как правильно мыть деревянную кухонную доску

04:30

Хорошие новости и поток удачи: пять знаков зодиака ждет талан 2 сентября

04:14

Ситуация накаляется: РФ стягивает резервы на горячее направление

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с автомойщицей за 43 секунды

02:43

Тайный объект в Карпатах - что спрятано под горой, которой нет ни на одной картеВидео

02:29

Враг активно следит: какие объекты по всей Украине под прицелом РФ

02:07

Обострение на фронте: полковник ВСУ назвал ключевые сигналы подготовки врага

01:30

Елена Тополя призналась, от чего в отношениях с мужем у нее "рвет крышу"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять