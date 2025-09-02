Евровидение 2026: у украинского Национально отбора будет новый продюсер

Украинская певица стала музыкальным продюсером музыкального конкурса.

У Нацотбора появился новый музыкальный продюсер / Коллаж Главред

Общественный вещатель "Суспільне" объявил новую музыкальную продюсершу национального отбора на Евровидение 2026 — ею стала певица, победительница Евровидения 2016 Джамала.

Об этом вещатель сообщил на своем сайте.

"Для меня роль музыкального продюсера Нацотбора — это новое испытание и в то же время большая честь. Быть в жюри — это одна история: ты выбираешь среди предложенных тебе артистов. А как продюсеру, мне нужно прослушать все заявки и выбрать вместе с командой участников, которые далее предстанут перед людьми в эфире".

До этого Джамала семь раз была среди членов жюри нацотбора на Евровидение. Она также лауреат Шевченковской премии-2024 за альбом Qırım, а в этом году певица стала членом американской Академии звукозаписи, которая вручает премию "Грэмми".

Джамала стала продюсером / Скриншот YouTube

Музыкальная продюсер рассказала свои требования к участникам и ожидания от конкурса:

"За годы после Евровидения я извлекла урок: случайных победителей не бывает. Это всегда о готовности, о выдержке, о профессиональности. Именно это я хотела бы видеть у будущих участников. Потому что конкурс — сложное физическое и моральное испытание. Это десятки репетиций, постоянные выступления и ощущения, что ты представляешь страну", - добавила она.

По словам Джамалы, от будущего сезона она ожидает искренности и силы. "Хочется видеть артистов, уже сейчас готовых выходить на сцену и бороться за победу. И уже совсем скоро стартует прием заявок - поэтому призываю всех готовиться серьезно и подавать свои песни", - сказала певица,

О персоне: Джамала Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

