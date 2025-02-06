Финал Нацотбора на Евровидение-2025: на сцене появятся звездные гости

Стало известно, кто из артистов выйдет на сцену Национального отбора-2025 вместе с финалистами.

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Национальный отбор-2025 - кто из звезд выступит на сцене с финалистами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

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9 звезд украинского шоу-бизнеса выйдут на сцену финала Нацотбора на Евровидение-2025

Зрителей также ожидает несколько музыкальных сюрпризов

Финал Национального отбора на Евровидение-2025 состоится уже в эту субботу, 8 февраля. Еврофанов ожидает настоящий праздник музыки.

Помимо номером десяти финалистов Нацотбора-2025 на сцену выйдут артисты, которые ранее уже представляли Украину на конкурсе - Джамала, Melovin, Екатерина Павленко из группы Go_A, дуэт Tvorchi, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Тимофей Музычук из группы Kalush Orchestra и Тина Кароль. Вместе они представят номер на песню Назария Яремчука "Усміхнися мені" - таким будет грандиозное открытие концерта.

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Кроме того музыкальный продюсер Национального отбора-2025 Тина Кароль исполнит попурри из своих последних хитов. Певица Руслана представит новый трек "Закрутила".

Джамала отпразднует на сцене Национального отбора особенный праздник. В этом году артистка отмечает 15-летие своей творческой деятельности, и разделит этот особенный момент со зрителями.

Национальный отбор-2025 - кто из звезд выступит на сцене с финалистами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Национальный отбор-2025 - кто из звезд выступит на сцене с финалистами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Национальный отбор-2025 - кто из звезд выступит на сцене с финалистами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Также Светлана Тараборова и Артем Котенко, участник Детского Евровидения-2024, исполнят песню "Дім". Свое выступление они посвящают теме депортации украинских детей с оккупированных территорий.

Национальный отбор-2025 - кто из звезд выступит на сцене с финалистами / instagram.com/suspilne.eurovision

Дополнит концерт выступление юмористического бойз-бэнда Badstreet boys в составе Владимира Дантеса, Василия Байдака, Олега Свища, Славы Кедра и Антона Тимошенко. В прямом эфире они исполнят свой трек "Eurosong".

Национальный отбор-2025 - кто из звезд выступит на сцене с финалистами / instagram.com/suspilne.eurovision

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.

Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.

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