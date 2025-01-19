"Глупенький": Камалия поставила на место Соломку, который назвал ее бездарной

Краткое содержание:
- Соломка нелестно отозвался про талант и личную жизнь Камалии
- Певица призналась, обидели ли ее слова шоумена
Украинский актер и ведущий Вячеслав Соломка во время одного из интервью в декабре 2024 года назвал певицу Камалию "абсолютно бездарной", и упрекнул весь шоу-бизнес в том, что они якобы ей подыгрывают. Также шоумен отказывается верить в правдивость развода артистки с Мохаммадом Захуром.
Обидные слова Соломки тогда быстро разлетелись по Сети, хотя сама Камалия осталась к ним безразличной. В комментарии для "Коротко про" звезда отмечает - опусы ведущего ее ничуть не задели.
Это она мотивировала тем, что за много лет на сцене научилась реагировать на хейт и субъективную критику. К тому же Камалия не считает нужным обижаться на того, кто, по ее мнению, сам очень сильно обижен.
"Если человек глупенький - что обижаться? Наверное, кто-то его очень сильно обидел, что он так себя ведет. Есть такая фраза: хочешь, чтобы о тебе узнали, - обидь короля. У меня за все годы работы в шоубизе уже выстроилась защита к таким вещам. Я не обращаю внимания. У него такой типаж, что он мог бы делать что-то комичное, очень интересное, вести свои блоги и быть очень популярным. Но у него самого ничего не получается, со всех каналов его гонят... Вот и живет как обиженный мальчик и таким образом привлекает к себе внимание", - убеждена Камалия.
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Кто такая Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
Кто такой Вячеслав Соломка?
Вячеслав Соломка - украинский ведущий, актер театра и кино. Играл в киевском "Молодом театре" и театре "Сузір'я". Сотрудничал с телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На его счету более 50 ролей и проектов.
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