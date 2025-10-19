Гордая мама: Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына

Никитюк перестала скрывать ребенка от жениха-военного.

https://glavred.info/starnews/gordaya-mama-lesya-nikityuk-vpervye-pokazala-lichiko-kroshki-syna-10707677.html Ссылка скопирована

Леся Никитюк дети - как выглядит сын Леси Никитюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Леся Никитюк показала редкие фото с сыном

На одном из снимков можно разглядеть, как выглядит малыш

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк сегодня отмечает 38-летие. Предыдущий год перевернул ее жизнь с ног на голову - у нее состоялся кинодебют, помолвка и она впервые стала матерью.

Последнее событие стало для звезды определяющим. Поэтому новый год Никитюк встречает словами благодарности и первыми фото, на которых показывает свое долгожданное счастье - сына.

видео дня

"Сегодня мой День Рождения, но на самом деле - мой День Рождения продолжается каждый день в течение всего года. Поэтому сегодня я просто хочу поблагодарить судьбу, которая подарила нам тебя", - пишет Леся в своем блоге в Instagram. В комментариях именинницу поздравляют друзья и коллеги - Маша Ефросинина, Тарас Цымбалюк, Ольга Сумская, Alyona Alyona, Kola, Наталка Денисенко и др., а также поклонники.

Леся Никитюк дети - как выглядит сын Леси Никитюк / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк дети - как выглядит сын Леси Никитюк / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк дети - как выглядит сын Леси Никитюк / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк дети - как выглядит сын Леси Никитюк / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Джамала пошла на отчаянный шаг, чтобы спасти Нацотбор на Евровидение-2026, музыкальным продюсером которого она является. Певица осталась недовольной песнями, которые присылают на конкурс.

Также мэр Киева и бывший спортсмен Виталий Кличко рассказал, чем занимаются его взрослые дети от Натальи Егоровой. У пары двое сыновей и дочь, которые живут за границей.

Читайте также:

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред