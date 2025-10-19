Гордая мама: Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына

Кратко:
Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк сегодня отмечает 38-летие. Предыдущий год перевернул ее жизнь с ног на голову - у нее состоялся кинодебют, помолвка и она впервые стала матерью.
Последнее событие стало для звезды определяющим. Поэтому новый год Никитюк встречает словами благодарности и первыми фото, на которых показывает свое долгожданное счастье - сына.
"Сегодня мой День Рождения, но на самом деле - мой День Рождения продолжается каждый день в течение всего года. Поэтому сегодня я просто хочу поблагодарить судьбу, которая подарила нам тебя", - пишет Леся в своем блоге в Instagram. В комментариях именинницу поздравляют друзья и коллеги - Маша Ефросинина, Тарас Цымбалюк, Ольга Сумская, Alyona Alyona, Kola, Наталка Денисенко и др., а также поклонники.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
