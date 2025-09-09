"Говорит: "Такая она красивая": экс-жена Дзидзьо рассказала про его личную жизнь

Кратко:
- Славия и Дзидзьо не вместе уже больше четырех лет
- Бывшая избранница артиста раскрыла детали его личной жизни сейчас
В апреле 2021 года Михаил Дзидзьо Хома и Slavia (Ярослава Притула) объявили о разводе. Их брак продлился восемь лет, отношения в целом - 20.
За последний год в жизни Славии произошло несколько важных событий - она во второй раз вышла замуж и родила первенца. Что же касается личной жизни Михаила, то о ней сегодня практически ничего не известно. Свет на эту тайну пролила его бывшая жена - несмотря на то, что они больше не пара, Хома и Притула продолжают поддерживать приятельские отношения.
В интервью для ТЕТ певица рассказала, что сама деликатно поднимает вопрос личного в беседах с бывшим мужем. Славия убеждена, что Дзидзьо сейчас холост.
"Сейчас на самом деле у него нет женщины, насколько я понимаю. Мы общаемся. Он говорит: "Ну, там у меня такая кошка прибилась, такая она красивая". Потом фотку сделал с этим котом. Я говорю: "Ну а хозяйка есть у тебя там в доме?" Он говорит: "Ну разберусь, разберусь". Я так понимаю, что нет", - говорит Ярослава.
О персоне: Slavia
Slavia (настоящее имя - Ярослава Притула) - украинская певица, автор песен. Бывшая солистка группы Друзі, в которой виступала вместе с Михаилом Dzidzio Хомой. Активно развивать сольную карьеру начала в 2021 году - после развода с Дзидзьо.
