Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Говорит: "Такая она красивая": экс-жена Дзидзьо рассказала про его личную жизнь

Анна Подгорная
9 сентября 2025, 22:40
42
Slavia не стала скрывать, что время от времени обсуждает этот вопрос с певцом.
Михаил Дзидзьо Хома, Slavia
Дзидзьо сейчас - Slavia рассказала, есть ли у Михаила Хомы подруга / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

Кратко:

  • Славия и Дзидзьо не вместе уже больше четырех лет
  • Бывшая избранница артиста раскрыла детали его личной жизни сейчас

В апреле 2021 года Михаил Дзидзьо Хома и Slavia (Ярослава Притула) объявили о разводе. Их брак продлился восемь лет, отношения в целом - 20.

За последний год в жизни Славии произошло несколько важных событий - она во второй раз вышла замуж и родила первенца. Что же касается личной жизни Михаила, то о ней сегодня практически ничего не известно. Свет на эту тайну пролила его бывшая жена - несмотря на то, что они больше не пара, Хома и Притула продолжают поддерживать приятельские отношения.

видео дня

В интервью для ТЕТ певица рассказала, что сама деликатно поднимает вопрос личного в беседах с бывшим мужем. Славия убеждена, что Дзидзьо сейчас холост.

"Сейчас на самом деле у него нет женщины, насколько я понимаю. Мы общаемся. Он говорит: "Ну, там у меня такая кошка прибилась, такая она красивая". Потом фотку сделал с этим котом. Я говорю: "Ну а хозяйка есть у тебя там в доме?" Он говорит: "Ну разберусь, разберусь". Я так понимаю, что нет", - говорит Ярослава.

развод Дзидзьо и Славии
Развод Дзидзьо и Славии / instagram.com/slavia_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская супермодель Снежана Онопко обвенчалась со вторым мужем. После кошмарного первого брака она по-настоящему счастлива.

Также стало известно, сколько стоит обручальное кольцо, которое "динамовец" Владимир Бражко подарил блогерше Даше Квитковой на помолвку, а также вес украшения и из каких оно материалов.

Читайте также:

О персоне: Slavia

Slavia (настоящее имя - Ярослава Притула) - украинская певица, автор песен. Бывшая солистка группы Друзі, в которой виступала вместе с Михаилом Dzidzio Хомой. Активно развивать сольную карьеру начала в 2021 году - после развода с Дзидзьо.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Dzidzio Дзидзьо Михаил Хома новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

00:04Украина
Рой "Шахедов" приближается к Киеву: тревога распространяется по Украине

Рой "Шахедов" приближается к Киеву: тревога распространяется по Украине

22:33Война
Отбор на ЧМ-2026: Украина не смогла переиграть Азербайджан

Отбор на ЧМ-2026: Украина не смогла переиграть Азербайджан

21:30Спорт
Реклама

Популярное

Ещё
Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

00:10

Кабмин принял решение: нардеп объяснил, что изменится в рассылке повесток по почте

00:04

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

09 сентября, вторник
23:33

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины разводится с мужем - детали

22:53

Какие двигатели имеют "бешеный аппетит" к маслу: эксперты составили перечень агрегатов

22:40

"Говорит: "Такая она красивая": экс-жена Дзидзьо рассказала про его личную жизнь

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
22:33

Рой "Шахедов" приближается к Киеву: тревога распространяется по Украине

22:25

Курс "взлетает" до 44 грн за доллар: прогноз неожиданного валютного скачка

21:54

Мама в тяжелом состоянии, а младенец в реанимации: новые детали о пострадавших в КиевеФото

21:54

Звездная болезнь Виталия Козловского: друг певца раскрыл правду

Реклама
21:30

Отбор на ЧМ-2026: Украина не смогла переиграть АзербайджанВидео

21:23

"Я очень удивлен": Трамп прямо обвинил Путина в затягивании войны с Украиной

21:07

Это может осложнить ситуацию на Харьковщине: два города, на которые нацелились оккупанты

20:31

Удары по мавзолею и "Белому дому" РФ: прогноз ракетной "ответки" по Москве

20:26

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

20:09

Скандал с танцами Усика: в команде боксера расставили все точки над "і"

19:52

Как сделать полотенца мягкими и пушистыми: эксперты дали советы

19:40

Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

19:30

Штормовой ветер, дожди и грозы: предупреждение об опасной погоде во многих областях

19:29

"От такого просто звереешь": журналист рассказал, как пленных доводили до бешенства в РФ

19:26

В Украину направили новые системы ЗРК Patriot: в ФРГ сделали важное заявление

Реклама
19:10

Финальная битва за Донбасс?мнение

19:09

Украина может заморозить фронт: посол США при НАТО назвал ключевое условие

18:37

В Киеве рыбачка показала улов: женщина выловила в Днепре экзотическую рыбу

18:35

Люди собрались, чтобы получить пенсию: в Яровой резко возросло количество погибшихФотоВидео

18:27

Какие люди ценят приключения больше, чем порядок: все связано с датой рождения

18:25

"Смертельное" соседство: с какими овощами категорически нельзя хранить картофель

18:19

Когда нужно продавать автомобиль - определен критический возраст и пробегВидео

18:06

За закрытыми дверьми: принц Уильям сделал неожиданное признание о своих детях

18:04

94% разводов можно предсказать: психологи назвали ТОП-4 признака конца отношений

17:50

Умолял: Повалий в слезах призналась, кто просил ее не предавать Украину

17:44

Строгие запреты и приметы 10 сентября: что нельзя делать, чтобы не началась "черная полоса"

17:27

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком под кроватью за 71 с

17:25

Беларусь под прицелом: Жданов раскрыл вероятные задачи перед ВСУ

17:15

Хозяйка уехала, а кот устроил скандал: его реакция рассмешила всех, видео

17:02

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

16:53

Есть в шкатулке у каждой: Андре Тан назвал самые модные аксессуары на осень-2025

16:46

Эксперт призвал НАПК проверить расхождения в декларации главы НБУ Андрея Пышного

16:45

Модная верхняя одежда на осень: что носить вместо скучного тренча

16:36

Польша закрывает границу - Туск опасается совместного нападения РФ с Беларусью

16:32

"Срок пошел на пользу": продюсер рассказал, где и за сколько снимается Ефремов

Реклама
16:20

Худший страх Путина: в Reuters узнали, чего боится Кремль после войны

16:15

Порошенко лишь за август обогатился почти на 1 млрд грн: это его заработок за 6 довоенных лет, - СМИ

16:07

Как делают крабовые палочки: правда, о которой знают единицы

16:02

Стиль объятий может многое рассказать о человеке - ученые раскрыли секрет

15:34

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

15:29

В Саратовской области взорван магистральный нефтепровод: СМИ об операции ГУР

15:20

Источником новостей были новенькие: журналист рассказал о реалиях плена

15:15

Муж Заворотнюк решился на отчаянный шаг после смерти актрисы

15:00

Почему коты так любят лезть в лицо: "звоночек", когда стоит идти к ветеринару

14:53

Украинцам в Польше грозят штрафы более 20 тысяч гривен: в чем причина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять