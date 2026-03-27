Хандэ Эрчел задержали прямо в аэропорту: куда ее везут

Турецкая актриса сейчас проходит ряд проверок в связи с делом о наркотиках.

Звезду "Постучись в мою дверь" задержали

Популярная турецкая актриса Ханде Эрчел, на которую был выдан ордер на арест в рамках расследования дела о наркотиках, была доставлена ​​в Институт судебной медицины после дачи показаний.

Как пишет Hurriyet, Эрчел, разыскиваемая в связи с расследованием, проводимым Главной прокуратурой Стамбула, прибыла в здание суда Стамбула в районе Чаглаян.

После дачи показаний прокурору Эрчел была направлена ​​в Институт судебной медицины для взятия образцов волос и крови.

Отметим, 25 марта Генеральная прокуратура Стамбула объявила о выдаче ордеров на арест 16 подозреваемых, "хранивших наркотики для личного пользования или содействующих употреблению наркотиков", и о проведении одновременных операций группами Управления по борьбе с наркопреступностью Стамбула для задержания подозреваемых.

14 подозреваемых были взяты под стражу, а на Каана Мелларта и Ханде Эрчел были выданы ордера на арест. Из числа подозреваемых, чьи показания были взяты в прокуратуре, Корай Серенли, Онур Талай, Сезгин Кёйсюрен, Тугче Озбудак и Мустафа Тари были направлены в магистратский суд с ходатайством об аресте. Прокуратура направила в магистратский суд Керима Сабанджи, Хакана Сабанджи, Бурака Эльмаса, Фикрета Ормана, Гюзиде Дуран и Дидем Сойдан с запретом на выезд за границу, а Ферхата Айдына и Исмаила Бехрама Перинчекли — с постановлением о домашнем аресте.

О персоне: Ханде Эрчел Ханде Эрчел - турецкая актриса, модель. Известна своими ролями в сериалах "Любовь не понимает слов", "Дочери Гюнеш", "Кольцо" и "Постучись в мою дверь". Самая молодая турецкая актриса, имеющая наибольшее количество наград (официальных и неофициальных) в турецкой индустрии и наибольшее количество поклонников в социальной сети Instagram, сообщает Википедия.

