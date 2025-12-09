Известная певица угрожала светской журналистке Тур - детали

Наталья Тур рассказала о неприятном инциденте.

Наталья Тур рассказала об угрозах от украинской певицы

Она призналась, какой была ее реакция на негатив

Украинская журналистка Наталья Тур ("Тур зірками") берет интервью у звезд на различных светских мероприятиях. Она известна острыми вопросами, которые не всегда по нраву знаменитостям.

Недавно Наталья призналась, что далеко не все известные личности спокойно реагируют на работу журналиста. Одна из украинских певиц (имя которой Тур решила не называть), по ее словам, однажды даже стала угрожать Наталье.

"Она мне такого наговорила. Она сейчас проходит очень непростой период в своей жизни. И она мне сказала, что если вы будете продолжать, то чуть ли не болезни у вас во взрослом возрасте будут. У вас и то будет, и то будет. Меня это так зацепило. Я еду домой и думаю: "Все, точно нужно заниматься чем-то другим, потому что если уже люди из нашей сферы так на это реагируют, возможно, действительно я делаю что-то неправильно", - вспоминает журналистка.

Наталья Тур учится не принимать это близко к сердцу. "Мы можем кому-то не нравиться, кому-то нравиться", - отметила она.

