Колхозники: в РФ высмеяли путинистку Королеву с Тарзаном

Алена Кюпели
5 сентября 2025, 17:39
Путинисты Королева и Тарзан не устают удивлять россиян своими нелепыми образами.
Тарзан, Наташа Королева
Тарзан, Наташа Королева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Певица-предательница Наташа Королева и ее муж "офицер"-стрингоносец Тарзан появились на публичном мероприятии и вызвали смех у публики своими колхозными и нелепыми образами.

В частности, Королева и ее на удивление одетый муж-путинист появились на очередном музыкальном мероприятии в нелепых нарядах, как обычно кривляясь и показывая свою недалекость.

Королева опубликовала соответствующий пост в своем Instagram.

Королеву и Тарзана высмеяли в сети
Королеву и Тарзана высмеяли в сети / Фото Instagram/koroleva__star
Королеву и Тарзана высмеяли в сети
Королеву и Тарзана высмеяли в сети / Фото Instagram/koroleva__star

Пользователи социальных сетей высмеяли безвкусную пару и написали ряд хейтерских комментариев в сети.

Королеву и Тарзана высмеяли в сети
Королеву и Тарзана высмеяли в сети / Фото Instagram/koroleva__star
Королеву и Тарзана высмеяли в сети
Королеву и Тарзана высмеяли в сети / Фото Instagram/koroleva__star

Ранее Главред рассказывал, что в деле о самоубийстве мужа Анны Седоковой появился новый поворот. Родственники Яниса Тиммы обратились к законодательству, чтобы доказать причастность певицы к трагедии.

Также певица-путинистка путинистка Валерия заговорила о разводе с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным из-за его тяжелого и скандального характера.

О персоне: Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

