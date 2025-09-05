Колхозники: в РФ высмеяли путинистку Королеву с Тарзаном

Кратко:
- Что сделала Королева и Тарзан
- Как над ними посмеялись в РФ
Певица-предательница Наташа Королева и ее муж "офицер"-стрингоносец Тарзан появились на публичном мероприятии и вызвали смех у публики своими колхозными и нелепыми образами.
В частности, Королева и ее на удивление одетый муж-путинист появились на очередном музыкальном мероприятии в нелепых нарядах, как обычно кривляясь и показывая свою недалекость.
Королева опубликовала соответствующий пост в своем Instagram.
Пользователи социальных сетей высмеяли безвкусную пару и написали ряд хейтерских комментариев в сети.
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
