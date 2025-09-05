Колхозники: в РФ высмеяли путинистку Королеву с Тарзаном

Путинисты Королева и Тарзан не устают удивлять россиян своими нелепыми образами.

Тарзан, Наташа Королева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Кратко:

Что сделала Королева и Тарзан

Как над ними посмеялись в РФ

Певица-предательница Наташа Королева и ее муж "офицер"-стрингоносец Тарзан появились на публичном мероприятии и вызвали смех у публики своими колхозными и нелепыми образами.

В частности, Королева и ее на удивление одетый муж-путинист появились на очередном музыкальном мероприятии в нелепых нарядах, как обычно кривляясь и показывая свою недалекость.

Королева опубликовала соответствующий пост в своем Instagram.

Королеву и Тарзана высмеяли в сети / Фото Instagram/koroleva__star

Пользователи социальных сетей высмеяли безвкусную пару и написали ряд хейтерских комментариев в сети.

Королеву и Тарзана высмеяли в сети / Фото Instagram/koroleva__star

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что в деле о самоубийстве мужа Анны Седоковой появился новый поворот. Родственники Яниса Тиммы обратились к законодательству, чтобы доказать причастность певицы к трагедии.

Также певица-путинистка путинистка Валерия заговорила о разводе с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным из-за его тяжелого и скандального характера.

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

