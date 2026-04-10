"Ком в горле": звезду Ворониных жестко унизили в России

Катерина Волкова, которая сыграла Веру Воронину, пожаловалась на оскорбление.

Катерину Волкову уволили из театра

Звезда российского ситкома "Воронины" Катерина Волкова, которая сыграла Веру Воронину, рассказала о том, что ее уволили из театра Комедии в террористической России.

Как рассказала звезда на своей странице в Instagram, актрису уволили по статье "старая".

"Кто я такая, чтобы молчать о произошедшем месяц назад? Меня уволили по статье "старая". Не знаю, предусмотрена ли она Трудовым кодексом, но в нашем театре она оказалась решающей. Художественный руководитель написал мне, предложив завершить сотрудничество. Я спросила его о причинах. Он ответил, что их несколько, и пригласил меня приехать", — поделилась Волкова.

Катерину Волкову выгнали из театра / Фото Instagram/volkovihome

По словам актрисы, для увольнения было несколько причин. "Причина первая: я отказываюсь работать в старых проектах, которые мне не нравятся. То есть у меня есть свое мнение и хребет — это минус. Причина вторая: я старая. Причина третья: для меня больше нет ролей в его театре. Вообще. Точка. Знаете, первое, что я почувствовала? Не боль — абсурд", - добавила она.

Волкова также добавила, что она не согласна с таким решением в свои 44 года.

"Мне пока трудно говорить об этом, но молчать — значит соглашаться с статьей "старая". А я не согласна. 44 года — это не время для прощания, это возраст для новых премьер", - подытожила она.

Волкова прославилась благодаря роли в ситкоме / Фото СТС

Отметим, что партнер Волковой по сериалу, который играл Костика - Георгий Дронов, оказался ярым путинистом и украинофобом.

"Я за денацификацию Украины, потому что знаю, что нацизм там есть", - отметил артист, подчеркнув: сейчас на передовой сражаются настоящие патриоты России, солдаты и офицеры, настоящие патриоты своего народа, буквально ежедневно совершающие подвиги и готовые отдать жизни, чтобы избавить мир от нацизма.

О персоне: Катерина Волкова Катерина Волкова - российская актриса театра, кино и телевидения, наиболее известная по роли Веры Ворониной в телесериале "Воронины". Волкова принимала участие в съёмках других программ: "Угадай мелодию", "В чёрной-чёрной комнате...", "Форт Боярд", "Самый умный", "Уральские пельмени", "Пусть говорят", "Десять миллионов" и "Кто хочет стать миллионером?".

