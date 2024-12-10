Король ненавидит: что не стоит дарить королю Чарльзу на Рождество

У Короля Чарльза особенное видение подарков на рождество.

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Чарльз III очень требовательный к подаркам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Существует множество правил, когда дело касается Рождества в британской королевской семье, от того, когда открывать подарки, до того, кто получает приглашение на церковную службу в Сандрингеме и семейный ужин.

По-видимому, существуют также правила о том, что не следует дарить королю Чарльзу на рождество.

Как пишет InStyle, Бывший королевский дворецкий Грант Харролд рассказал, что король Чарльз не любит получать слишком роскошные или дорогие рождественские подарки. Вместо этого правящий монарх предпочитает что-то более сентиментальное или доступное, что соответствует его личным интересам.

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"Король ненавидит, когда ему дарят что-то экстравагантное и дорогое", — объяснил Харролд. "Ему было бы неловко, если бы вы потратили на него целое состояние. Он бы сказал: "Это прекрасно, но вам действительно не стоило этого делать".

Поэтому на Рождество я дарил ему книги по викторианскому садоводству или продуктам на основе меда, потому что я знаю, как сильно он любит мед".

Учитывая статус королевской семьи, среди ее поклонников распространено заблуждение, что им могут понравиться рождественские подарки, соответствующие их доходам.

"Все предполагают, что королевская семья ходит только в самые шикарные магазины. Но они ходят в те же магазины, что и мы", — продолжил дворецкий. "Я не говорю, что они никогда не ходят в Harrods — говорят, что покойная королева делала там рождественские покупки со своей кузиной (герцогиней Кентской) в 1950-х годах, но она часто заглядывала в свои местные магазинчики в деревне Баллатер, недалеко от Балморала. Королевская семья любит выгодные покупки".

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