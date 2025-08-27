Кратко:
- Как теперь выглядит путинистка Кудрявцева
- Что она сделала с волосами
Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, обрезала свое многолетнее выбеленное каре.
Как пишут российские пропагандисты, Кудрявцева сменила имидж до неузнаваемости — на российском фестивале "Новая волна" она появилась с короткой стрижкой и ярким макияжем.
До этого Кудрявцева предпочитала каре, теперь же она сняла свои нарощенные пряди и остригла остатки своих волос.
О персоне: Лера Кудрявцева
Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.
