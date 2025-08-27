Кудрявцева распрощалась со своими волосами и удивила короткой стрижкой

Путинистка Кудрявцева удивила своим внешним видом.

Лера Кудрявцева состригла волосы/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лера Кудрявцева

Кратко:

Как теперь выглядит путинистка Кудрявцева

Что она сделала с волосами

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, обрезала свое многолетнее выбеленное каре.

Как пишут российские пропагандисты, Кудрявцева сменила имидж до неузнаваемости — на российском фестивале "Новая волна" она появилась с короткой стрижкой и ярким макияжем.

видео дня

Кудрявцева остригла волосы / Фото Instagram/ leratv

До этого Кудрявцева предпочитала каре, теперь же она сняла свои нарощенные пряди и остригла остатки своих волос.

Кудрявцева остригла волосы / Фото Instagram/ leratv

Как сообщал Главред, недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфирероссийского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.

А также Сергей Лазарев ранее отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.

О персоне: Лера Кудрявцева Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

