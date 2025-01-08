На концерт Земфиры в Дубае не пускали с флагами и запретили "высказывания"

Концерт Земфиры в Дубае был под строгим контролем.

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Земфира отыграла концерт в Дубае / Коллаж Главред, фото Instagram/zemfira

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Как прошел концерт Земфиры

Что там запрещали

Концерт российской певицы Земфиры в Дубае, которая вроде бы поддерживает Украину в ее героическом противостоянии против России, прошел под строгим контролем.

Как пишет пропагандистский телеграмм-канал Mash, Земфира якобы отказалась "от политических высказываний на концерте в Дубае. Из-за страха отмены, штрафа и запрета на въезд в ОАЭ".

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"Певица выступила в Coca-Cola Arena. И на удивление вышло скромно: никаких привычных жёлто-синих флагов, плакатов, общения и политоты. Ограничилась приветствием, поздравлением с НГ и Рождеством, а также аккуратной строчкой, мол, вот мы собрались здесь: люди из России и постсоветских стран. Дальше пела", - пишут пропагандисты.

Сообщается также, что якобы источники из окружения организаторов, перед концертом с Земфирой серьёзно поговорили и пригрозили проблемами со въездом и штрафом. "Зрителям запретили флаги и плакаты, на входе предупреждали: никаких криков и провокаций. Охрана внимательно работала во время всего мероприятия", - пишут они.

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Напомним, ранее легендарная российская певица Земфира, которая осудила путинский режим и вторжение России в Украину, еще раз выступила с антивоенной речью на своем концерте ‒ в этот раз в Лондоне.

Ранее Министерство юстиции террористической России, которая ведет жестокую войну против Украины, пополнило список "иностранных агентов", включив в него восемь человек, в том числе певицу Земфиру.

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