Нарядные Галкин и Пугачева зажгли под елкой

Вы узнаете:
- Что делали Галкин и Пугачева на новый год
- Как они выглядели
Российский юморист Максим Галкин, который публично не поддерживает военное вторжение террористической России в Украину и радует украинцев своими постами, вместе со своей любимой супругой Аллой Пугачевой отметили Новый год.
Юморист поделился веселым видео она своей странице в Instagram.
На видео, парочка артистов зажигает под хиты 90х, а именно под песню странного российского певца Андрея Губина.
Они наверняка встречали новый, 2025 год в ресторане. Оба выглядели веселыми и счастливыми.
Пугачева была одета в черные укороченные брюки и миниатюрную шляпку с вуалью.
Галкин был в черном костюме и галстуке.
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Как ранее писал Главред, накануне Максим Галкин выложил пост, в котором написал: "Поздравляю с Рождеством всех, кто празднует сегодня!". Она также написал строчки на украинском языке, чем вызвал радость и счастье украинских подписчиков.
Ранее также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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