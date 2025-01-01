Нарядные Галкин и Пугачева зажгли под елкой

Парочка станцевала под популярный хит российского певца Андрея Губина.

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Алла Пугачева и Максим Галкин зажгли / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

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Что делали Галкин и Пугачева на новый год

Как они выглядели

Российский юморист Максим Галкин, который публично не поддерживает военное вторжение террористической России в Украину и радует украинцев своими постами, вместе со своей любимой супругой Аллой Пугачевой отметили Новый год.

Юморист поделился веселым видео она своей странице в Instagram.

видео дня

На видео, парочка артистов зажигает под хиты 90х, а именно под песню странного российского певца Андрея Губина.

Они наверняка встречали новый, 2025 год в ресторане. Оба выглядели веселыми и счастливыми.

Пугачева была одета в черные укороченные брюки и миниатюрную шляпку с вуалью.

Галкин был в черном костюме и галстуке.

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Как ранее писал Главред, накануне Максим Галкин выложил пост, в котором написал: "Поздравляю с Рождеством всех, кто празднует сегодня!". Она также написал строчки на украинском языке, чем вызвал радость и счастье украинских подписчиков.

Ранее также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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