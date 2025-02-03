"Настя окопы копает": Потап потряс поклонников своим поступком

Кратко:
- Потап отправился в Мексику
- Беглец рассчитывает, что у него получится выйти на зарубежный рынок
Украинский рэпер Потап, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабной войны, показал, как провел время в Мексике.
На своей странице в соцсетях беглец засветился на побережье и поразмышлял о будущем.
Потап показал снимки в разных локациях, а также рассказал, что налаживает связи с разными известными иностранными медиакомпаниями.
"Так приятно сочетать приятное с бизнесом, концерты с работой, переговоры с пляжем. Я называю это балансом между работой и отдыхом. Надеюсь все успеть! Viva México!" – отметил беглец.
Не все подписчики оценили пост рэпера и написали несколько колких комментариев.
"Настя окопы копает";
"Деду на пенсию";
"Где Настя?", - отметили поклонники Потапа.
Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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