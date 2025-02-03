"Настя окопы копает": Потап потряс поклонников своим поступком

Потап устроил себе релакс на пляже.

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Потап пытается развивать свою карьеру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Кратко:

Потап отправился в Мексику

Беглец рассчитывает, что у него получится выйти на зарубежный рынок

Украинский рэпер Потап, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабной войны, показал, как провел время в Мексике.

На своей странице в соцсетях беглец засветился на побережье и поразмышлял о будущем.

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Потап показал снимки в разных локациях, а также рассказал, что налаживает связи с разными известными иностранными медиакомпаниями.

"Так приятно сочетать приятное с бизнесом, концерты с работой, переговоры с пляжем. Я называю это балансом между работой и отдыхом. Надеюсь все успеть! Viva México!" – отметил беглец.

Не все подписчики оценили пост рэпера и написали несколько колких комментариев.

"Настя окопы копает";

"Деду на пенсию";

"Где Настя?", - отметили поклонники Потапа.

Потап / инфографика: Главред

Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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