Не от Варум: молчун Леонид Агутин показал секретную дочь

"Босоногий мальчик" обратился к девушке, которая появилась в его жизни раньше второй официальной жены.

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Леонид Агутин дети - как выглядит Полина Воробьева / коллаж: Главред, фото: instagram.com/agutinleonid

Вкратце:

До брака с Варум Агутин завел внебрачного ребенка

Артист показал, как выглядит его старшая дочь

Российский певец и музыкант Леонид Агутин, который предпочитает молчать про войну в Украине, уже 29 лет скрывает от общественности свою первую дочь - мало кто из поклонников артиста знает, что до брака с Варум у него был длительный роман с балериной Марией Воробьевой, которая подарила ему первенца за год до того, как Агутин повстречал Варум.

Мария и Леонид были в отношениях с 1994 по 1997 год. В 1996 году родилась Полина, которая носит фамилию матери. Вместе с ней и отчимом девочка жила в Италии и Франции, и практически не появлялась в жизни биологического отца.

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О том, что у него есть старшая дочь, Агутин начал говорить лишь последние несколько лет. Раз в год, в день ее рождения, он посвящает Полине Воробьевой пост в социальных сетях.

"Поленька, доченька моя старшая! Первое мое отцовское счастье! Гордость моя! Поздравляю тебя и всех нас с Днем Твоего Рождения! Пусть сбываются твои грандиозные планы так же, как всегда, то есть так, как я обычно даже и не представляю! Ну и здоровья с любовью тебе навалом! И твоим/нашим близким, конечно! Люблю и очень скучаю!" - написал музыкант в этом году.

Старшая дочь Агутина - Полина Воробьева / instagram.com/agutinleonid

Вскоре после расставания с Марией Воробьевой Леонид Агутин заводит роман с певицей Анжеликой Варум. В 1999 году у них родилась дочь Елизавета-Мария, а год спустя артисты заключили официальный брак. Стоит отметить, что Полина и Елизавета знакомы лично - впервые они встретились в 2012 году, а до этого общались в социальных сетях.

Леонид Агутин со второй официальной женой Анжеликой Варум / instagram.com/agutinleonid

Агутин с дочерями Полиной (слева) и Елизаветой (справа) / instagram.com/agutinleonid

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Кто такой Леонид Агутин Леонид Агутин - советский и российский певец, композитор, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр; заслуженный артист России (2008). По данным Википедии, Леонид Агутин родился в Москве 16 июля 1968 года. Его отец, Николай Агутин, пел в ВИА "Голубые гитары", работал концертным директором в группах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мать, Людмила Агутина, — учитель начальных классов. Всего к 2023 году певец выпустил 15 альбомов. Последний, "Включите свет", вышел в 2021-м. Его артист записывал во время пандемии коронавируса

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