Не узнать: главная фанатка Олега Винника показала заплывшую Таюне

Сейчас внешность жены Олега Винника в реальной жизни сильно отличается от фотографий в соцсетях.

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Таюне новости - как сейчас выглядит жена Олега Винника / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valery_baron

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Перед концертом Олега Виннка в Праге его жена анонсировала новую песню

На новом видео Таюне показала себя "во всей красе"

Сегодня впервые с начала полномасштабной войны в Украине Олег Винник выйдет на сцену. Правда, в Праге. Правда, на практически частной вечеринке.

Вместе с певцом выступит его жена Таюне, которая также является его бэк-вокалисткой и пытается строить сольную карьеру. Недавно ее заподозрили в злоупотреблении алкоголем - на свежем видео, которым поделился ее муж, лицо Таюне выглядело запухшим.

видео дня

Сегодня же нелестные кадры с певицей опубликовала главная фанатка Олега Винника - основательница его официального фан-клуба и директор его благотворительного фонда Валерия Барон. В ее блоге в Instagram появилось видео, на котором Таюне анонсирует новую дуэтную песню с мужем.

Певицу снимают с не очень удачного ракурса и вблизи так, что в деталях можно разглядеть ее лицо. Таюне избегала публичности вместе с мужем, и сильно изменилась за три года. Сейчас ее внешность очень далека от той, которую она пытается демонстрировать в своих социальных сетях.

Таюне новости - как сейчас выглядит жена Олега Винника / instagram.com/valery_baron

А так Таюне выглядит у себя в социальных сетях / instagram.com/taunetaisia

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Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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