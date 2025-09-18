Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Тина Кароль давно так не удивляла поклонников.

https://glavred.info/starnews/novaya-era-tiny-pevica-karol-elegantno-soobshchila-o-peremenah-10699169.html Ссылка скопирована

Тина Кароль новости - певица сменила имидж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Кратко:

Тина Кароль выразила свой взгляд на любовь и независимость

Артистка приготовила сюрприз для своих фанатов

Украинская певица Тина Кароль решила встретить эту осень в новом образе. Неожиданными метаморфозами она поделилась в своем блоге в Instagram.

Дива отказалась от пшеничного блонда, который долгие годы был ее визитной карточкой. Теперь Кароль - роскошная шатенка со светлыми прядями у лба. Такие перемены многих удивили, но армия поклонников осталась в восторге - в комментариях он засыпают Тину комплиментами.

видео дня

Вместе с новым образом певица решила поделиться своими размышлениями о женской независимости и силе. "Независимость девушки - это НЕ о одиночестве. Это НЕ о противостоянии, а о силе внутри. Это выбор любить, творить, ошибаться и снова подниматься. Быть собой - самая большая свобода и самая большая любовь. Когда ты ценишь свой голос, мир начинает слышать тебя по-другому. Наша сила в нашей нежности, а независимость в нашей любви к себе", - пишет Тина Кароль.

Тина Кароль новости - певица сменила имидж / instagram.com/tina_karol

Тина Кароль новости - певица сменила имидж / instagram.com/tina_karol

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как складывается личная жизнь Ольги Горбачевой после второго развода с музыкальным продюсером Юрием Никитиным. Она была инициатором этого разрыва.

Также украинский комик и шоумен Евгений Кошевой рассекретил особые отношения президента Украины Владимира Зеленского. Во время войны он поддерживает постоянную связь с родными.

Читайте также:

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред