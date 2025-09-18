Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Кратко:
- Тина Кароль выразила свой взгляд на любовь и независимость
- Артистка приготовила сюрприз для своих фанатов
Украинская певица Тина Кароль решила встретить эту осень в новом образе. Неожиданными метаморфозами она поделилась в своем блоге в Instagram.
Дива отказалась от пшеничного блонда, который долгие годы был ее визитной карточкой. Теперь Кароль - роскошная шатенка со светлыми прядями у лба. Такие перемены многих удивили, но армия поклонников осталась в восторге - в комментариях он засыпают Тину комплиментами.
Вместе с новым образом певица решила поделиться своими размышлениями о женской независимости и силе. "Независимость девушки - это НЕ о одиночестве. Это НЕ о противостоянии, а о силе внутри. Это выбор любить, творить, ошибаться и снова подниматься. Быть собой - самая большая свобода и самая большая любовь. Когда ты ценишь свой голос, мир начинает слышать тебя по-другому. Наша сила в нашей нежности, а независимость в нашей любви к себе", - пишет Тина Кароль.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, как складывается личная жизнь Ольги Горбачевой после второго развода с музыкальным продюсером Юрием Никитиным. Она была инициатором этого разрыва.
Также украинский комик и шоумен Евгений Кошевой рассекретил особые отношения президента Украины Владимира Зеленского. Во время войны он поддерживает постоянную связь с родными.
Читайте также:
- Экс-жена футболиста Пятова рассказала об отношениях: "Во-первых, я женщина"
- Через год после помолвки: Ольга Харлан призналась, как изменились ее отношения с женихом-итальянцем
- Беременная Бех-Романчук рассказала о госпитализации
О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред