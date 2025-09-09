Публичное оскорбление: обиженный разводом Пресняков решился на дерзкий поступок

Кратко:
- Как Пресняков оскорбил свою жену
- Что он выбросил в мусор
Сын российского певца Владимира Преснякова, который поддерживает вторжение страны-агрессора России в Украину, Никита, дал "пощечину" своей теперь уже бывшей жене Алене Красновой.
Как пишут российские пропагандисты, музыкант решил отправить символическое послание своей бывшей. В частности, он записал на видео, как выбрасывает символическую статуэтку "Оскар лучшей жене" в мусорник. Данную статуэтку он сам лично дарил ей раньше.
Пресняков развод с Аленой Красновой
Отметим, что о разводе Преснякова стало известно недавно. Пост о том, что пара прекратила отношения написала его жена Алена Краснова. Вначале пара перестала появляться вместе, а потом разлетелась новость о разводе.
Владимир Пресняков - последние новости по теме
Напомним, Главред писал, что накануне Владимир Пресняков признался в нежных чувствах к другой женщине. В собственных соцсетях он выложил фото с женщиной и написал к ней теплое обращение.
Ранее Владимир Пресняков также заявлял, что ему надоели новости о проблемах в браке его сына, поскольку у них все хорошо. Также он раскрыл детали относительно их места пребывания.
О персоне: Владимир Пресняков
Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.
В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".
