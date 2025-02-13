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Ольга Сумская взялась осваивать новую профессию: что задумала актриса

Алена Кюпели
13 февраля 2025, 14:18
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Актриса жалеет о том, что ее мама не дожила до того времени, когда сможет увидеть семейную сагу.
Ольга Сумская, Анна Борисюк, Тоня Паперная, Анна Сумская
Ольга Сумская хочет увековечить историю своей семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Вы узнаете:

  • За какой проект взялась Ольга Сумская
  • О чем она жалеет

Украинская известная актриса Ольга Сумкая сообщила, что готовится к новому проекту.

Как рассказала артистка в программе ЖВЛ, она собирается издать книгу, где она расскажет о своей семье. Это будут мемуары.

Ольга Сумская готовится представить новый проект
Ольга Сумская готовится представить новый проект / Скриншот ЖВЛ

"Это моя мечта. Я не успела сделать это, пока была живая мамочка. Такой грех за мной, потому что обещала, но не успела. Война. Я обязательно это сделаю! Я уже себе дала обещание", – сообщила Ольга Сумская.

Ольга Сумская готовится представить новый проект
Ольга Сумская готовится представить новый проект / Скриншот ЖВЛ
Ольга Сумская готовится представить новый проект
Ольга Сумская готовится представить новый проект / Скриншот ЖВЛ

Актриса отмечает, что часто просматривает семейный фотоальбом с архивными кадрами. Скорее всего, они также дополнят книгу популярной украинской актрисы.

Ольга Сумская готовится представить новый проект
Ольга Сумская готовится представить новый проект / Скриншот ЖВЛ
Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показаласемейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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Кто такая Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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