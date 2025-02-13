Ольга Сумская взялась осваивать новую профессию: что задумала актриса

Вы узнаете:
- За какой проект взялась Ольга Сумская
- О чем она жалеет
Украинская известная актриса Ольга Сумкая сообщила, что готовится к новому проекту.
Как рассказала артистка в программе ЖВЛ, она собирается издать книгу, где она расскажет о своей семье. Это будут мемуары.
"Это моя мечта. Я не успела сделать это, пока была живая мамочка. Такой грех за мной, потому что обещала, но не успела. Война. Я обязательно это сделаю! Я уже себе дала обещание", – сообщила Ольга Сумская.
Актриса отмечает, что часто просматривает семейный фотоальбом с архивными кадрами. Скорее всего, они также дополнят книгу популярной украинской актрисы.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показаласемейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.
А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.
Вас также может заинтересовать:
- "Ощутила тот мрак": дочь Сумской призналась о домогательствах от преподавателя
- Сумская рассказала, как целовалась с Козловским "по-настоящему": "Было приятно"
- У Ольги Сумской проблемы со здоровьем - что случилось
Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред