Он отвечал за это: всплыла неожиданная причина отъезда Галкина и Пугачевой из РФ

Семья Галкина имела огромное влияние в РФ, но не захотела принимать участие в войне.

Максим Галкин и Алла Пугачева - причина, почему покинули РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Как Максим Галкин связан с российским руководством

Как семья Галкина способствовала развалу армии РФ

Российский юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин, который открыто поддерживает Украину после террористического нападения РФ, имел и другие причины покинуть страну-агрессора после начала полномасштабной войны. Об этом сообщили росСМИ.

После серии нападок на семью Пугачевой и Галкина российских пропагандистов особенно возмутил побег из России племянника Максима Никиты, который служил в армии РФ. После этого они начали распространять сведения о том, что семья Галкина имела большое влияние на военные структуры России.

Максим Галкин, Алла Пугачева - семья Галкина / фото: instagram.com, Максим Галкин

По информации пропагандистских СМИ, отец артиста, Александр Александрович, с 1987 года более десяти лет занимал ключевую должность, связанную с бронетехникой и автомобильными войсками в структуре Минобороны СССР, а затем и РФ.

"То есть всё, что двигалось и было бронировано, находилось под его ответственностью. Он курировал госзаказы, производство и распределение. Понимаете, какой уровень власти! И финансовой власти в том числе", — возмущались пропагандисты, обвиняя Галкина-старшего в хищениях в армии.

Максим Галкин - где живет после РФ / фото: instagram.com, Максим Галкин

Не остался без внимания пропагандистов и старший брат Максима — Дмитрий. Он пошел по стопам отца и также строил карьеру в военных структурах. По утверждениям росСМИ, именно он помог своему сыну-военнослужащему покинуть РФ в первые месяцы войны. При этом, как утверждается, Дмитрий имеет гражданство Израиля, и именно в его особняке некоторое время жили Галкин и Пугачева с детьми после бегства из России.

Максим Галкін / інфографіка: Главред

Таким образом, внимание пропагандистских СМИ к прошлому семьи Галкина можно объяснить не только личной неприязнью к артисту, но и попыткой найти "виновных" в проблемах российской армии. Ведь особенно болезненно для них то, что Максим Галкин открыто выступает против войны и поддерживает Украину, что лишь усиливает раздражение сторонников режима.

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

