Российский певец Стас Пьеха, который поддерживает военное вторжение террористической России в Украину, рассказал о своих переживаниях, связанных с его матерью.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, певец рассказал, почему после первого брака до сих пор не обзавелся постоянным отношениями. По словам артиста, во всем виновато его детство и отсутствие близости с матерью.

"Близость — это сложный момент. Она на какое-то короткое время может быть — месяц, два… Но в долгие отношения идти очень тяжело, когда у тебя нет детского опыта многолетней близости с матерью. При этом близость эта нужна", — рассказал певец.

Стас Пьеха не смог построить семью / Facebook

РосСМИ пишут, что в браке артист был только однажды. Его первой и пока единственной супругой была модель Наталия Горчакова. У пары родился сын Петр. С тех пор у путиниста было несколько романов, однако ни один из них не закончился удачно.

Ранее стало известно о том, что певец Стас Пьеха оказался в реанимации. 42-летний певец ночью вызвал скорую из-за проблем с сердцем. Сообщается, что его тут же забрали в кардиореанимацию. "Его госпитализировали в Боткинскую больницу", - сообщил канал.

Кроме того, ранее Пьеха тяжело переболел коронавирусом. Еще раньше сообщалось о проблемах с наркотиками.

