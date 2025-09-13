Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Опыт многолетней близости": российский певец пожаловался на свою мать

Алена Кюпели
13 сентября 2025, 23:18
57
Стас Пьеха пожаловался на внучку путинистки Эдиты Пьехи.
Стас Пьеха потерял отца
Стас Пьеха пожаловался на мать / Коллаж Главред, фото Instagram/wolfieha

Кратко:

  • Что сделала мать Стаса Пьехи
  • На что он пожаловался

Российский певец Стас Пьеха, который поддерживает военное вторжение террористической России в Украину, рассказал о своих переживаниях, связанных с его матерью.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, певец рассказал, почему после первого брака до сих пор не обзавелся постоянным отношениями. По словам артиста, во всем виновато его детство и отсутствие близости с матерью.

видео дня

"Близость — это сложный момент. Она на какое-то короткое время может быть — месяц, два… Но в долгие отношения идти очень тяжело, когда у тебя нет детского опыта многолетней близости с матерью. При этом близость эта нужна", — рассказал певец.

Стас Пьеха
Стас Пьеха не смог построить семью / Facebook

РосСМИ пишут, что в браке артист был только однажды. Его первой и пока единственной супругой была модель Наталия Горчакова. У пары родился сын Петр. С тех пор у путиниста было несколько романов, однако ни один из них не закончился удачно.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее стало известно о том, что певец Стас Пьеха оказался в реанимации. 42-летний певец ночью вызвал скорую из-за проблем с сердцем. Сообщается, что его тут же забрали в кардиореанимацию. "Его госпитализировали в Боткинскую больницу", - сообщил канал.

Кроме того, ранее Пьеха тяжело переболел коронавирусом. Еще раньше сообщалось о проблемах с наркотиками.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Стас Пьеха новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы чрезвычайно близки": Келлог сделал громкое заявление о завершении войны

"Мы чрезвычайно близки": Келлог сделал громкое заявление о завершении войны

23:32Война
Кит-кот-ПВО: Келлог ответил на шутку украинцев о том, что он - небесный щит

Кит-кот-ПВО: Келлог ответил на шутку украинцев о том, что он - небесный щит

21:36Украина
Российский дрон 50 минут летал в Румынии - Зеленский заявил о расширении войны

Российский дрон 50 минут летал в Румынии - Зеленский заявил о расширении войны

21:33Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 14 сентября: Близнецам - неожиданный подарок, Стрельцам - боль

Гороскоп на сегодня 14 сентября: Близнецам - неожиданный подарок, Стрельцам - боль

Потеряете достаток и благополучие: что нельзя выносить из дома 13 сентября, приметы

Потеряете достаток и благополучие: что нельзя выносить из дома 13 сентября, приметы

Враг прорывается к ключевым городам Донетчины: аналитик объяснил замысел России

Враг прорывается к ключевым городам Донетчины: аналитик объяснил замысел России

Город в 25 раз больше Киева: где в Украине была еще одна столица

Город в 25 раз больше Киева: где в Украине была еще одна столица

"Мы чрезвычайно близки": Келлог сделал громкое заявление о завершении войны

"Мы чрезвычайно близки": Келлог сделал громкое заявление о завершении войны

Последние новости

23:33

В Киеве вручили кинопремию "Золотая дзига": обвиненного в обьюзе Темляка наградили

23:32

"Мы чрезвычайно близки": Келлог сделал громкое заявление о завершении войны

23:18

"Опыт многолетней близости": российский певец пожаловался на свою мать

22:47

"Съедят" все деньги - автомеханик назвал худшие подержанные автомобили

21:36

Кит-кот-ПВО: Келлог ответил на шутку украинцев о том, что он - небесный щит

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
21:33

Российский дрон 50 минут летал в Румынии - Зеленский заявил о расширении войны

20:55

Появился на карте еще в XVIII веке - где в Украине построили "Пентагон"Видео

20:35

"Ситуация напоминает 1938-й": Каллас уверена, что под угрозой безопасность всей Европы

20:19

Не польский и не австрийский: кто на самом деле построил Львов

Реклама
20:13

"Пусть спокойно живет": Седокова опозорилась ответом о самоубийстве бывшего мужа

19:55

Россия готовит удар по Верховной Раде - нардеп раскрыл план ПутинаВидео

19:51

В Польше срезали крест с украинской церкви: в посольстве Украины отреагировали

19:22

Как сочетать украшения: секреты стильных аксессуаров на каждый день

19:10

Остановить Путина можно только одним решениеммнение

18:55

У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипыВидео

18:53

Коммунальные платежи "похудеют" на 75%: кого из украинцев ждет солидная скидка

18:50

На Закарпатье массовые мероприятия нужно согласовывать с ТЦК: детали

18:37

"Через три месяца оккупируют восток": Зеленский сделал важное заявление о фронте

18:27

Бывшая жена Виктора Павлика вышла замуж

18:01

Задолго до Ведьмака: кто были настоящие охотники на демонов в Украине

Реклама
17:52

Детали штурма Филии: ВСУ забросали россиян гранатами и взяли пленныхВидео

17:46

Windows 10 "потухнет" ровно через месяц: что делать пользователям

17:39

"В какую ложь нам верить?": Сикорский высмеял оправдания РФ о дронах в Польше

17:13

Виктор Розовый сделал шокирующее заявление после интервью экс-жены - все детали

16:55

Крупный район Донбасса под угрозой окружения: названо опасное направление

16:49

Что будет, если отказываться играть с котом: ветеринары указали опасный нюанс

16:40

Популярный в Украине овощ становится дефицитом - цены растут с бешеным темпом

16:15

Учения в Беларуси: Путин и Лукашенко готовят три стратегии войны с Западом – Bild

15:58

Кармический союз: какие знаки зодиака находят друг друга снова и снова

15:56

"Подсказал его отец": где и на какую профессию сын Осадчей учится в США

15:51

Мощный удар по РФ и важное условие НАТО: Трамп сделал громкое заявление

15:41

Как действует лихорадка: когда сбивать температуру, а когда позволить организму бороться

15:19

Почему 14 сентября нельзя громко веселиться: какой церковный праздник

15:19

Город в 25 раз больше Киева: где в Украине была еще одна столицаВидео

14:56

Психологи рассказали, как найти вторую "половинку": ТОП-4 простых шага

14:53

Жир просто тает на глазах: копеечная замена уксусу творит настоящие чудеса

14:46

Неизвестная Житомирщина: что скрывают старые улицы города и вековые леса Полесья

14:35

Где различия между двумя футболистами: только самые внимательные найдут три детали

14:27

"Зимнее пальто" для роз: как подготовить растения к холодамВидео

14:24

Модные цвета в одежде на осень 2025: как сделать образ ярким в пасмурную поруВидео

Реклама
13:55

Раскрыта вся правда о "Мивине": что добавляют в вермишель и зачемВидео

13:53

Россиян в Купянске нет: Генштаб сообщил о контрдиверсионной операции

13:50

Зарплаты учителей в Украине изменятся: как теперь увеличатся доплаты и премии

13:46

Путин "подставил" Лукашенко на фоне сделки Минска с Трампом: названа причинаВидео

13:06

"Шлёпанцы — это не обувь": пять жёстких правил обувного этикета

13:02

Россия в нищете, а Путин тратит сотни миллионов на исследования старения - СМИ

12:55

Дроны взорвали танкеры "теневого флота" РФ: СМИ об ударе по порту Приморск

12:52

Болезнь вынудила Киркорова принять меры по поводу детей - что случилось

12:40

После обстрела дронами: НАТО начало операцию "Восточный страж", что угрожает РФ

12:35

Элтон Джон ошарашил поклонников видом из больничной палаты

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять