Погиб в бою за Украину артист Львовской оперы

Кратко:
- Дмитрий Пасичник прослужил три месяца
- О его гибели сообщили в Львовской Национальной опере
Артист балета Львовского Национального академического театра оперы и балета Дмитрий Пасичник погиб на фронте во время выполнения боевого задания. Об этом сообщила пресс-служба Львовской оперы.
В октябре 2024 года он начал работать театре, а в июне 2025-го поступил на службу в ВСУ. Коллектив Львовской оперы выразил сочувствия семье, близким и друзьям Дмитрия. Подробности о похоронах будут известны позже.
Львовский Национальный университет имени Ивана Франка, где учился Пасичник, сообщил, что воин отдал свою жизнь "в бою за свободу и независимость Украины от российских захватчиков".
