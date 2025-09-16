Погиб в бою за Украину артист Львовской оперы

Дмитрий Пасичник отдал свою жизнь за независимость нашей страны.

Дмитрий Пасичник погиб на фронте при выполнении боевого задания / facebook.com/lvivoperaofficial

Кратко:

Дмитрий Пасичник прослужил три месяца

О его гибели сообщили в Львовской Национальной опере

Артист балета Львовского Национального академического театра оперы и балета Дмитрий Пасичник погиб на фронте во время выполнения боевого задания. Об этом сообщила пресс-служба Львовской оперы.

В октябре 2024 года он начал работать театре, а в июне 2025-го поступил на службу в ВСУ. Коллектив Львовской оперы выразил сочувствия семье, близким и друзьям Дмитрия. Подробности о похоронах будут известны позже.

Львовский Национальный университет имени Ивана Франка, где учился Пасичник, сообщил, что воин отдал свою жизнь "в бою за свободу и независимость Украины от российских захватчиков".

Дмитрий Пасичник погиб на фронте при выполнении боевого задания / Facebook LNU-Dance.Ivan Franko Lviv National University

