Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

Кратко:
- Что написала жена артиста о разводе
- Как она выглядела
Жена украинского певца Романа Сасанчина Иванна сообщила о том, что их брак с музыкантом подошел к концу.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
"Наша история длиною почти 6 лет подошла к конечной станции. С моей стороны не будет никакого грязного белья, поэтому прошу желтую прессу не додумывать и не преувеличивать. Это и жизнь и так случается", - подписала фото она, на котором выглядит заплаканной.
Сам певец никак пока не прокомментировал развод с Иванной, однако сообщил, что пропадает из социальной сети. "Пропадаю на длительное время отсюда. Слишком много всего сейчас, всех обнял", - написал он.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что украинский певец Виталий Козловский серьезно травмировался. Инцидент произошел с ним во время одного из концертов, и теперь каждый его выход на сцену грозит ухудшением ситуации.
Также звезда шоу "Топ-модель по-украински" и модель Маргарита Верховцева совершила каминг-аут. В месяц прайда она рассказала о свей ориентации и показала возлюбленную.
Вас также может заинтересовать:
- Жена Романа Сасанчина пожаловалась на кризис в браке с певцом: "Дикая ненависть"
- Жена Романа Сасанчина забирает дочь и уезжает от певца
- Жена Романа Сасанчина раскрыла диагноз их трехлетней дочери: "Я молюсь"
О персоне: Роман Сасанчин
Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Женат, в 2021 году впервые стал отцом.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред