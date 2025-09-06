Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

Роман Сасанчин разводится со своей женой после 6 лет брака.

Роман Сасанчин и Иванна Сасанчина воспитывают дочь/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn, instagram.com/sasanchyn_official

Кратко:

Что написала жена артиста о разводе

Как она выглядела

Жена украинского певца Романа Сасанчина Иванна сообщила о том, что их брак с музыкантом подошел к концу.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Наша история длиною почти 6 лет подошла к конечной станции. С моей стороны не будет никакого грязного белья, поэтому прошу желтую прессу не додумывать и не преувеличивать. Это и жизнь и так случается", - подписала фото она, на котором выглядит заплаканной.

Певец Сасанчин разводится с женой / Фото Instagram/ annavi_sasanchyn

Сам певец никак пока не прокомментировал развод с Иванной, однако сообщил, что пропадает из социальной сети. "Пропадаю на длительное время отсюда. Слишком много всего сейчас, всех обнял", - написал он.

О персоне: Роман Сасанчин Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Женат, в 2021 году впервые стал отцом.

