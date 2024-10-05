Прислала в Москву: Алла Пугачева простилась со своим другом

Алла Пугачева нашла выход.

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Алла Пугачева простилась с другом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта, отправила в Москву венок в память о российском артисте Вячеславе Добрынине.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, на Троекуровском кладбище прошли похороны композитора Добрынина, с которым простились многие звезды стра-агрессора. В стороне не осталась и Алла Пугачева, хоть она лично и не прилетела на похороны, но прислала венок.

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"Навсегда в моей душе. Алла Пугачева", - написано на черной ленте на венке.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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