Прислала в Москву: Алла Пугачева простилась со своим другом

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта, отправила в Москву венок в память о российском артисте Вячеславе Добрынине.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, на Троекуровском кладбище прошли похороны композитора Добрынина, с которым простились многие звезды стра-агрессора. В стороне не осталась и Алла Пугачева, хоть она лично и не прилетела на похороны, но прислала венок.
"Навсегда в моей душе. Алла Пугачева", - написано на черной ленте на венке.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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