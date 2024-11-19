Путинист Лепс анонсировал, когда испортит жизнь своей 18-летней "невесте"

Кратко:
- Лепс сделал предложение 18-летней девушке
- Путинист рассчитывает дожить до их свадьбы, которая состоится через полгода
Один из самых активных путинских прихвостней на сцене страны-оккупанта, певец Григорий Лепс летом 2024 года удивил многих выходкой, когда представил общественности в качестве своей невесты Аврору Киба - 18-летнюю модель, которая едва закончила школу. Она младше пропагандиста на 44 года.
Сейчас Аврора в Лондоне - получает образование, пока ее не первой свежести жених ждет ее в стране агрессоре и надеется, что доживет до их свадьбы. Об этом сам Лепс рассказал в одном из шоу страны на болотах.
Певец-путинист признался, что рассчитывает повести свою юную невесту под венец уже грядущим летом. "Свадьба? Надеюсь, что летом. Надеюсь, к тому времени я не рассыплюсь окончательно", - отметил он.
На вопрос о том, чем же он смог привлечь 18-летнюю девушку, Лепс самоуверенно заявил, что интересен всем, но успех этих отношений (в которые он сам, похоже, не очень верит) почему-то возлагает на высшие силы.
"Просто в один прекрасный момент так происходит иногда в жизни. Я над этим не властен. Это все божье провидение. Получится - получится, не получится - пойду дальше", - рассуждает поклонник войны в Украине.
Последние новости:
Ранее Главред рассказывал, как предательница Лолита показалась в гробу. На такой перфоманс она согласилась добровольно - идея разыграть собственные похороны показалась ей остроумной.
Также актриса-путинистка Людмила Артемьева, известная по роли в сериале "Сваты", напугала поклонников своим внешним видом - она изменила имидж, из-за чего ее перестали узнавать.
Читайте также:
- Путиниста Филиппа Киркорова объявили в розыск в РФ - что он вытворил
- "Рвотный рефлекс": маму путинистки Наташи Королевой затравили в РФ
- Довел до истерики: муж Тодоренко публично опозорил ее во время шоу
Кто такой Григорий Лепс
Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).
16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред