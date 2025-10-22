"Раньше с женой кайфовали": жених Леси Никитюк рассказал о жизни с ведущей

Вкратце:
- Леся Никитюк помолвлена с Дмитрием Бабчуком
- Украинский военный поделился редким фото с избранницей
Украинская ведущая Леся Никитюк и ее жених, военный Дмитрий Бабчук, в июне впервые стали родителями. Несмотря на насыщенный рабочий график звезды, и ненормированный - ее избранника, даже с малышом на руках молодые родители должное внимание уделяют отдыху.
Так на странице Бабчука в Instagram появился редкий снимок с Никитюк. В кадре Леся в купальнике фотографирует себя и Дмитрия в оконном отражении.
В подписи к фото жених Леси Никитюк сообщил, что им удалось провести время в Буковеле, после чего он вернулся к службе. "Раньше с женщиной кайфовали в бассейнах в Буковеле, сейчас на службе уже", - пишет Дмитрий Бабчук.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
