"Раньше с женой кайфовали": жених Леси Никитюк рассказал о жизни с ведущей

Дмитрий Бабчук показал фрагмент общего досуга со звездой.

Леся Никитюк муж - Дмитрий Бабчук раскрыл детали жизни с ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_profession, instagram.com/lesia_nikituk

Вкратце:

Леся Никитюк помолвлена с Дмитрием Бабчуком

Украинский военный поделился редким фото с избранницей

Украинская ведущая Леся Никитюк и ее жених, военный Дмитрий Бабчук, в июне впервые стали родителями. Несмотря на насыщенный рабочий график звезды, и ненормированный - ее избранника, даже с малышом на руках молодые родители должное внимание уделяют отдыху.

Так на странице Бабчука в Instagram появился редкий снимок с Никитюк. В кадре Леся в купальнике фотографирует себя и Дмитрия в оконном отражении.

В подписи к фото жених Леси Никитюк сообщил, что им удалось провести время в Буковеле, после чего он вернулся к службе. "Раньше с женщиной кайфовали в бассейнах в Буковеле, сейчас на службе уже", - пишет Дмитрий Бабчук.

Леся Никитюк муж - Дмитрий Бабчук раскрыл детали жизни с ведущей / фото: instagram.com/special_my_profession

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

