Роберт Дауни-младший подлизался к россиянам на Оскаре-2025 - детали

Звезда "Мстителей" назвал актера из страны-оккупанта своим братом.

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Роберт Дауни-младший на Оскаре-2025 похвалил актера из РФ Борисова / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Российский актер Юрий Борисов был номинирован на Оскар в номинации "Лучшая мужская роль второго плана"

Роберт Дауни-младший, который объявлял победителя, похвалил артиста из рф

В ночь на третье марта в театре "Долби" состоялась 97-ая церемония вручения наград за заслуги в области кинематографа - Оскар-2025. Лучшим фильмом была признана лента "Анора", в которой снялись российские артисты.

Юрий Борисов, актер из рф, внесенный в базу "Миротворец" (за съемки в пропагандистском фильме "Калашников" на территории оккупированного Крыма), снялся в "Аноре" в роли второго плана, за что и получил номинацию на Оскар. Победу в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" он не получил, но Роберт Дауни-младший, который объявлял триумфатора, все же осыпал его похвалой.

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Со сцены "Долби" голливудский актер назвал артиста, который распространяет "русский мир" в цивилизованном обществе, своим братом, и отметил его талант. "Юра Борисов, где он? А, вот здесь. Разве он не был невероятным в "Аноре"? Замечательная игра, добро пожаловать в мир успеха, брат. У тебя большое будущее и ты на своем месте. Я прав? Да", - заявил Роберт Дауни-младший.

Стоит отметить, что звезда "Мстителей" и "Шерлока Холмса" старается придерживаться нейтралитета относительно полномасштабной войны в Украине - публичных заявлений Дауни-младший не делал. Летом 2022 года актер попал в скандал из-за выбора наряда: на прогулке его заметили в носках от дизайнера из страны-оккупанта Рубчинского с надписью "Россия".

Robert Downey Jr. presenting the Actor in a Supporting Role #Oscarpic.twitter.com/IN4r2IJ7IW — M. (@UniqueMakis) March 3, 2025

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Кто такой Роберт Дауни-младший? Роберт Дауни-младший - американский актер, продюсер и музыкант. Сын режиссера Роберта Дауни-старшего. Дебютировал в кино, когда ему было 5 лет. Обладатель трех "Золотых глобусов" (2001, 2010, 2024), двух BAFTA (1993, 2024), двух SAG Awards (2001,2024) и одного "Оскара" (2024). Наиболее известен ролями в медиафраншизе от Marvel (Тони Старк / Железный человек) и фильмах о Шерлоке Холмсе (исполнил Шерлока Холмса) от режиссера Гая Ричи.

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