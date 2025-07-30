Романтичный чемпион: жена Александра Усика показала нежные кадры с боксером

Рядом с Екатериной Усик он становится другим человеком.

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Александр Усик жена - Екатерина Усик показала романтику с боксером / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usyk_kate1505

Кратко:

Александр Усик сейчас отдыхает с семьей

Екатерина Усик показала снимки с романтической прогулки с мужем

Больше половины жизни Александр и Екатерина Усики вместе. У них крепкая семья, в которой растет четверо детей. Супруги сильно привязаны друг к другу, но это их не пугает - они умеют наслаждаться моментами вместе.

Сейчас Александр Усик отдыхает после боя с Даниэлем Дюбуа, который состоялся 20 июля, и завершился безусловной победой украинского боксера. Свободное время чемпион проводит с женой, что отразилось в их свежих фото.

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На странице Екатерины в Instagram появились снимки с испанского побережья: в кадре она и муж, как дети, дурачатся и гуляют по пляжу, обмениваясь поцелуями и объятиями. Поклонники Усиков остались в восторге от нового романтичного контента со спортсменом и его избранницей.

Александр Усик жена - Екатерина Усик показала романтику с боксером / instagram.com/usyk_kate1505

Александр Усик жена - Екатерина Усик показала романтику с боксером / instagram.com/usyk_kate1505

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О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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