Романтичный чемпион: жена Александра Усика показала нежные кадры с боксером

Кратко:
- Александр Усик сейчас отдыхает с семьей
- Екатерина Усик показала снимки с романтической прогулки с мужем
Больше половины жизни Александр и Екатерина Усики вместе. У них крепкая семья, в которой растет четверо детей. Супруги сильно привязаны друг к другу, но это их не пугает - они умеют наслаждаться моментами вместе.
Сейчас Александр Усик отдыхает после боя с Даниэлем Дюбуа, который состоялся 20 июля, и завершился безусловной победой украинского боксера. Свободное время чемпион проводит с женой, что отразилось в их свежих фото.
На странице Екатерины в Instagram появились снимки с испанского побережья: в кадре она и муж, как дети, дурачатся и гуляют по пляжу, обмениваясь поцелуями и объятиями. Поклонники Усиков остались в восторге от нового романтичного контента со спортсменом и его избранницей.
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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинский музыкант и художник Марьян Пирожок, лидер популярной украинской фолк-группы Пиріг і Батіг, вступил в ряды ВСУ.
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О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
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