Анастасия Стоцкая по-прежнему интригует своих поклонников, выкладывая похожих на Киркорова детей.

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Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров были в отношениях/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/100tskaya/

Бывшая подруга и фаворитка путиниста Киркорова Анастасия Стоцкая показала своих подросших детей, которые очень похожи на самого Киркорова.

На своей странице в Instagram, певица выложила кадр с прогулки со своими детьми. Старший сын певицы уже ростом с саму Стоцкую и не перестает быть похожим на Киркорова.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

К слову, фоловеры певицы отметили, что дети действительно подросли.

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Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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