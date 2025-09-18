"Русское пьянство": российского актера выбросили из окна

Кратко:
- Что случилось с российским актером
- Что об этом говорят его коллеги
Российский актер Илья Дель оказался в реанимации после падения из окна.
Как пишут российские пропагандисты, по предварительным сведениям, артист "вывалился, то ли его выбросили из окна". При падении он мог получить серьезные травмы, в том числе перелом позвоночника. По словам знакомых, в момент происшествия Илья, вероятно, находился в состоянии опьянения.
Об этом также упомянула другая российская актриса Лариса Луппиан, которая переживает за коллегу.
"Вот это просто катастрофа. Бывает, это вот это русское пьянство, к сожалению, актерская такая страшная болезнь его не миновала. Опять с этой же девицей, которая его пырнула ножом, что из ее же квартиры он упал, то есть он продолжил с ней встречаться, с этой вот девицей, которая пырнула ножом. Это такая, знаете, криминальная обстановка. Видимо, люди психически не совсем здоровы оба", — утверждает звезда.
"Пока нет подробностей, что именно случилось. То ли поскользнулся, то ли еще что-то произошло. Его бывшая жена Александра, которая его ударила ножом, продолжала выносить мозги после того, как он поправился и вернулся на сцену. Илья уже которую неделю работал на максималках, он совсем не берег себя", — раскрыл инсайдер.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что жена Юрия Горбунова ведущая Екатерина Осадчая рассказала, в каком университете и на какой специальности учится ее старший сын. По словам Осадчей, парень после окончания учебы планирует вернуться в Украину.
В России адвокат Александр Трещев подал иск против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью. С артистки, покинувшей РФ, требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей за ее слова в поддержку первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.
Вас также может заинтересовать:
- Известный украинский актер рассказал, откуда у него бронь от мобилизации
- Еще один актер-военный погиб на фронте
- В США скончался популярный американский актер
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред