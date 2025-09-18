"Русское пьянство": российского актера выбросили из окна

Российский актер, по предварительным данным, был пьян и до конца неизвестно, как он выпал из окна.

Российский актер выпал из окна / Коллаж Главред, фото Стархит

Что случилось с российским актером

Что об этом говорят его коллеги

Российский актер Илья Дель оказался в реанимации после падения из окна.

Как пишут российские пропагандисты, по предварительным сведениям, артист "вывалился, то ли его выбросили из окна". При падении он мог получить серьезные травмы, в том числе перелом позвоночника. По словам знакомых, в момент происшествия Илья, вероятно, находился в состоянии опьянения.

Об этом также упомянула другая российская актриса Лариса Луппиан, которая переживает за коллегу.

"Вот это просто катастрофа. Бывает, это вот это русское пьянство, к сожалению, актерская такая страшная болезнь его не миновала. Опять с этой же девицей, которая его пырнула ножом, что из ее же квартиры он упал, то есть он продолжил с ней встречаться, с этой вот девицей, которая пырнула ножом. Это такая, знаете, криминальная обстановка. Видимо, люди психически не совсем здоровы оба", — утверждает звезда.

"Пока нет подробностей, что именно случилось. То ли поскользнулся, то ли еще что-то произошло. Его бывшая жена Александра, которая его ударила ножом, продолжала выносить мозги после того, как он поправился и вернулся на сцену. Илья уже которую неделю работал на максималках, он совсем не берег себя", — раскрыл инсайдер.

