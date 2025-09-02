Укр
Школа за миллион: сколько украинским звездам стоит обучать своих детей

Алена Кюпели
2 сентября 2025, 23:57
Сколько украинским знаменитостям обходится обучение их детей.
Сколько селебрити обходится образование их детей / Коллаж Главред, фото Instagram/tarabarova, reshetnik

Частные школы давно стали нормой в жизни каждой страны, в том числе и в Украине. Порой ценник на такие школы шокирует и можно иногда подумать, что речь идет об образовании в университете США. Но нет. Теперь школьное образование в Украине, несмотря на войну, может стоить столько же, сколько, к примеру, британская школа в Дубае.

Между тем, украинским знаменитостям это по-карману.

И вот первое сентября уже отгремело и теперь после красивых фотографий и линеек остается одно - платить за роскошное образование своих детей.

Григорий и Кристина Решетник

Быть многодетной семьей в 2025 году - дорого. Особенно, если дети ходят в школу на Печерске, как трое детей украинского телеведущего и его жены Григория и Кристины Решетник.

Решетники отвели детей в школу / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Пара, которая строит собственный коттедж в Киеве, отвела своих сыновей в Новопечерскую школу. Обучение в этой школе стоит 13 750 долларов в год, а за троих детей обойдется в 1 миллион 700 тысяч гривен.

Сколько стоит обучение в школе / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Маша Ефросинина

В эту школу ответила своего сына и украинская телеведущая Маша Ефросинина. Обучение Ефросининой обойдется дешевле - так как у нее только один ребенок.

А это значит, что она заплатит за обучение сына Саши "всего" 568 000 гривен в год.

Ефросинина отвела сына в школу за пол миллиона / Фото Instagram/mashaefrosinina

К слову, на открытии школы учеников "развлекали" на другие ученики, а сами учителя.

Ефросинина отвела сына в школу за пол миллиона / Фото Instagram/mashaefrosinina

"Если бы в моем детстве учителя так вышли танцевать вместе с директрисой и заучами, я б подумала, что нас захватили инопланетяне", - подписала фото Ефросинина.

Дмитрий Монатик

И в эту же школу отправил своих сыновей и украинский популярный певец Дмитрий Монатик. Отправились учиться у знаменитости всего двое детей, а значит обучение сыновей стоило Монатику чуть больше миллиона гривен в год.

Дмитрий Монатик отвел детей в школу / Фото Instagram/monatik_official

Еще одна частная школа, в которой учатся дети многих знаменитостей - Академия современного образования А+. Год назад стоимость образования составляла почти 300 000 гривен в год.

Светлана Тарабарова

Сюда водит своего сына Светлана Тарабарова. Ее сын пошел во второй класс.

Светлана Тарабарова с сыном в гимназии А+ / Фото Instagram/tarabarova

Анна Кошмал

Также повела своего сына в гимназию А+ и украинская актриса Анна Кошмал.

Анна Кошмал отвела своего сына в гимназию / Фото Instagram/smorkovkina

